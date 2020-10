Einvestment Fund: "Las existencias de vacunas COVID-19 aumentan a medida que los desarrolladores de vacunas se acercan a la etapa final de las pruebas" Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 18:33 h (CET) Einvestment Fund ha informado del continuo crecimiento de las existencias de vacunas COVID-19. Esto ocurrió después de que las principales empresas mundiales de biotecnología hayan llegado finalmente al inicio de las cruciales pruebas en la última etapa de su vacuna experimental contra el coronavirus El sector farmacéutico ofrece enormes oportunidades de inversión. Hoy en día es el segundo mayor segmento del mercado de valores de EE.UU. por capitalización - alrededor de 4 billones de dólares, dicen los analistas de Einvestment. Recientemente, la urgencia del problema de la salud ha aumentado considerablemente: las pandemias como la COVID-19, el crecimiento de las enfermedades oncológicas y hereditarias, la diabetes, la obesidad, etc. están creando amenazas cada vez más importantes para la humanidad.

Este crecimiento se refleja en un aumento del valor de las acciones, lo que ofrece a los inversores oportunidades excepcionales para la apreciación del capital a largo plazo. Una vez que la tan esperada vacuna contra el coronavirus esté lista y el mundo comience a volver a la normalidad, es posible que las autoridades monetarias cambien de actitud respecto de los incentivos económicos. En cuanto a la situación actual de Einvestment, la ganancia media de tres posiciones sensibles a la vacuna en la cartera de inversiones superó el 92% desde junio de 2020, cuando los gestores de los fondos entraron en el rally de la vacuna.

Los funcionarios de Pfizer y Moderna declararon que deberían saber antes de diciembre si sus vacunas son seguras y eficaces. Aún así, la OMS y los funcionarios de los gobiernos mundiales no esperan que ningún suero sea comercialmente accesible hasta el año próximo.

La participación del sector de la salud en la cartera del fondo supera ya el 8%. En palabras del Director General, Peter Derksen: "Tenemos una parte significativa de las posiciones del sector de la salud en la cartera de inversiones, y a principios de junio de este año asignamos el 2,8% de la AUM a empresas biotecnológicas dedicadas al desarrollo de vacunas". La biotecnología, así como el sector de la IA y la robótica, lideran la lista de "Top Gainers of 2020" en la cartera del fondo a partir del cuarto trimestre de 2020.

El enfoque tecnológico de Einvestment está diseñado para seguir mejorando el rendimiento del fondo y acelerando el crecimiento del valor de mercado de los activos gestionados. Antes de asignar los fondos a cualquier activo, los expertos de Einvestment inician un proceso de investigación en profundidad para desarrollar un marco transparente de riesgos, oportunidades, objetivos y plazos. Las carteras de inversión segregadas del fondo se cargan con la mezcla adecuada de activos para garantizar la exposición a los sectores de tendencia y a los activos más prometedores.

