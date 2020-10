MessageBird consigue 200 millones de dólares de inversión de serie C y una valoración de 3 mil millones

Su plataforma omnicanal permite que las empresas de cualquier parte del mundo se comuniquen y compartan contenidos web enriquecidos con cualquier cliente al instante a través de WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line y Telegram. Su plataforma omnicanal se ha convertido en líder durante la pandemia. Clientes de la talla de Glovo, Mercedes, Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, SAP, Uber, o Deliveroo utilizan soluciones de MessageBird MessageBird facilita la comunicación con el cliente a través de la primera y única plataforma omnicanal como servicio (OPaaS) del mundo, que incluye herramientas como Inbox, Omnichannel Chat Widget o Flow Builder. Su plataforma omnicanal como servicio (OPaaS - Omnichannel Platform as a Service) se ha convertido en líder durante la pandemia.

Su última ronda de financiación recaudada de forma remota por la pandemia y liderada por Will Reed de Spark Capital - que formará parte de la junta - , ha convertido a MessageBird en la empresa unicornio más nueva de Europa con una valoración de 3 mil millones de dólares.

El anuncio de la nueva financiación coincide con la publicación de su política ‘Work from Anywhere’.

MessageBird, la plataforma de comunicaciones en la nube omnicanal líder en el mundo, anuncia el cierre de una nueva ronda de inversión Serie C de 200 millones de dólares liderada por Spark Capital de Silicon Valley, una valoración de 3 mil millones de dólares y con la participación de Bonnier , Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners y New View Capital. Como parte de esta última inversión, Will Reed de Spark Capital formará parte de la junta de MessageBird. Otros inversores ya existentes como Accel, Atomico e Y-Combinator también han participado en dicha ronda.

Esta última financiación, recaudada de forma remota debido a la pandemia, se produce como consecuencia del aumento global de la demanda de una gama más amplia de herramientas de comunicación con el cliente centradas en la mensajería, a través de más canales, y con el objetivo de que las empresas puedan adaptarse al nuevo escenario en el que la presencia física en las tiendas y en los Call Centers ha quedado atrás y ahora gira en torno a las ventas online y el teletrabajo. Además, este nuevo escenario ha provocado que MessageBird haya pasado de ser una empresa puramente de plataforma de comunicaciones como servicio (CPaaS - Communications Platform as a Service) a la primera y única empresa de plataforma omnicanal como servicio (OPaaS - Omnichannel Platform as a Service) del mundo. La financiación se utilizará para triplicar el tamaño del equipo global de MessageBird y expandirse aún más a sus mercados principales en Europa, Asia y América Latina, aprovechando la presentación oficial de su política “Work from Anywhere’.

“Me gusta vivir en un mundo en el que pueda enviar mensajes de texto a una empresa y que no vuelvan a dejarme en espera al teléfono. Hemos liderado el mercado de OPaaS ya que creemos que es necesario que las empresas globales puedan comunicarse con facilidad con sus clientes en cualquier parte del mundo y a través del canal que prefieran”, comenta Robert Vis, fundador y director ejecutivo de MessageBird. “Esta ronda de financiación confirma la existencia de un incremento en la demanda de clientes de todo el mundo que quieren que las empresas tradicionales se muevan hacia este nuevo y valiente mundo omnicanal basado en la mensajería. Y en MessageBird tenemos el producto líder del mercado para ayudarles a conseguir dicho objetivo”.

“A medida que los consumidores exigen cada vez más que las empresas hablen con ellos en las aplicaciones que prefieren, éstas se ven obligadas a adoptar estrategias omnicanal a escala”, señala Will Reed, socio general de Spark Capital. "Robert y el equipo de MessageBird han creado la mejor plataforma para comunicarse con cualquier cliente en cualquier canal a nivel mundial, y además tienen un conjunto de productos de software que mejoran y automatizan estas interacciones, lo que permite a las empresas destacar en el mundo de la nueva mensajería".

La nueva experiencia omnicanal consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de migrar de canales ineficientes de correo electrónico y voz a canales de mensajería más dinámicos. Esto se consigue ofreciendo soluciones para empresas y consumidores para que puedan contar con un contexto unificado en cada interacción. Para ello MessageBird cuenta con la siguiente gama de productos:

Inbox: atención y participación gratuita del cliente omnicanal. Inbox permite a las empresas de cualquier parte del mundo comunicarse y compartir contenidos enriquecidos con cualquier cliente al instante a través de WhatsApp, SMS, Voice, Messenger, WeChat, Google Business Messaging, Line y Telegram. Además agrupa todos los mensajes entrantes de todos los canales en un solo hilo de cliente para facilitar la emisión de tickets y la respuesta.

Omnichannel Chat Widget convierte páginas estáticas en conversaciones dinámicas, lo que permite a los clientes comunicarse con sus equipos en su página de inicio, en su aplicación, en el chat en vivo o en cualquier servicio de mensajería (WhatsApp, Messenger, WeChat, SMS, entre otros).

Flow Builder, plataforma RPA para mensajería empresarial, permite que cualquier empresa pueda crear experiencias omnicanal personalizadas.

MessageBird es la única plataforma que trabaja con los proveedores más demandados por parte de las principales plataformas de mensajería, lo que permite a los clientes de cualquier parte del mundo comunicarse y compartir contenidos web enriquecidos con cualquier empresa al instante. Un tercio de los 15.000 clientes globales de Messagebird han migrado sus comunicaciones omnicanal a la nube gracias a herramientas como Flowbuilder, Inbox u Omnichannel Widget. MessageBird cuenta con la confianza de marcas establecidas como Glovo, Klarna, Mercedes, HelloFresh, Revolut, Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics o SAP, así como compañías de rápido crecimiento como Uber, HelloFresh y Deliveroo.

Sobre MessageBird

Fundada en 2011 y desarrollada durante los primeros 6 años, MessageBird es la plataforma de comunicaciones en la nube omnicanal líder en el mundo y ofrece un conjunto de productos omnicanal y API de comunicaciones en la nube que permiten a los desarrolladores y empresas comunicarse con los clientes en prácticamente todos los rincones del planeta, y en cualquier canal. La compañía fue rentable a los 6 años de su fundación antes de recaudar una de las rondas de Serie A más grandes para un negocio de software europeo (60 millones de euros por parte de Accel Partners con sede en EE. UU. y de Atomico del Reino Unido).

MessageBird cuenta con la confianza de más de 15.000 clientes de grandes marcas como Klarna, Mercedes, Glovo, HelloFresh, Revolut, Lufthansa Airlines, Heineken, Hugo Boss, Rituals Cosmetics, SAP , así como compañías de rápido crecimiento como Uber, HelloFresh y Deliveroo. La compañía tiene oficinas en Ámsterdam, San Francisco, Singapur, Bogotá, Londres, Shanghai, Dublín, Hamburgo y Sydney.

Sobre Spark Capital

Invierten en productos que aman de creadores que admiran como Affirm, Carta, Cruise, Discord, Oculus, Plaid, Postmates, Slack, Twitter y Wayfair. Saben que no existen manuales ni fórmulas para el éxito y quieren ayudar a los fundadores a hacer su propio camino. Invierten en todos los sectores y etapas, y trabajan desde San Francisco, Boston y la ciudad de Nueva York.