El concurso de Halloween "Puertas de Miedo" de Let’s Go Fiesta vuelve este año en su versión más solidaria Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 17:33 h (CET) La tercera edición del concurso de diseño creativo en redes sociales, promovido por el e-commerce de disfraces LetsGoFiesta.com, abre su participación a todas las familias con un premio solidario para Cruz Roja El concurso Puertas de Miedo de Let’s Go Fiesta es una iniciativa originalmente enfocada tanto a fomentar la creatividad de una forma divertida, como a potenciar el trabajo en equipo y la competitividad positiva entre los alumnos de las escuelas de toda España.

Dada la situación excepcional causada por el Covid-19, la organización del concurso ha introducido novedades en la competición. Este año la competición no estará limitada solo a los colegios, sino que también podrán participar todos los hogares españoles, llevando así la actividad a las familias que pasan más tiempo en casa que nunca.

Por otro lado, Puertas de Miedo 2020 es solidario. Como humilde contribución y ayuda para aquellos que puedan estar afectados económicamente por la crisis derivada de la pandemia, la compañía convierte el premio consistente en la tradicional cesta de regalos con productos de Halloween en una recompensa en metálico de 100 €.

Este año podrán participar todos los hogares españoles y el ganador podrá optar a recibir su premio de 100 € en metálico, o donarlo al proyecto de Cruz Roja de su elección.

Aprovechando una de las campañas más populares del sector al que pertenece, el de e-commerce de disfraces y complementos para fiestas, Let’s Go Fiesta pone en marcha por tercer año consecutivo esta competición de Halloween.

Su intención es la de fomentar la creatividad entre los más jóvenes, animándoles a diseñar en equipo la decoración de una puerta y ejecutando dicho diseño con todo tipo de materiales y técnicas. Los participantes sorprenden con su nivel de creatividad, utilizando desde papel, cartulina, madera o poliespán hasta objetos como calcetines, flores de tela, luces o telarañas decorativas.

Los alumnos de ediciones anteriores han recreado de forma excepcional personajes como Jack Skellington, de Pesadilla antes de Navidad, el Payaso Pennywise de It o las Brujas de Hocus Pocus.

El nivel de cooperación en algunos colegios conlleva incluso la participación de las Asociaciones de Padres y Madres, la colaboración de profesores de diferentes cursos y el disfrute de los alumnos.

Este es el testimonio de la madre de uno de los alumnos de la Puerta de Miedo, ganadora de su categoría en el momento de convertirse en finalistas. El diseño de 5º de infantil del CEIP Cardenal Quiroga consistía en la foto de cada uno de los alumnos pintada y decorada como calaveras floridas del Día de los Muertos:

“¡Fantásticos y merecedores finalistas! ¡Enhorabuena a todos! ¡¡¡Pero mi corazoncito va con la puerta de los chicos del Quiroga Palacios!!! ¿Sabéis la ilusión que les hizo formar parte activa del diseño? ¿Que cada una de sus caritas estuviese presente? Y que luego pudiesen mostrarnos donde estaban tanto ellos como sus amigos... ¡¡Diseño 10!!"

La Puerta de Miedo de 3º de Primaria del Colegio Carmen Romero en Aguilar de la Frontera fue la ganadora de la categoría primaria-secundaria. En su creación emplearon múltiples materiales reutilizados, como latas, disfraces antiguos, entre otros, componiendo una adorable brujita en 3D con su escoba y una guirnalda luminosa hecha de vasos. El colegio tuvo el mayor nivel de participación de todos, presentando un diseño por cada una de sus clases.

El sector de la venta de disfraces, junto a muchos otros minoristas, se encuentra enormemente afectado por las medidas de restricción y las limitaciones de las reuniones sociales.

El concurso de Halloween “Puertas de Miedo” con su modalidad solidaria es la particular forma de contribución de Let’s Go Fiesta para aquellas familias o colegios que pueden estar sufriendo un mal momento.

Como ya se ha mencionado, el ganador también puede optar a que Let’s Go Fiesta done el premio en su nombre directamente al proyecto de su elección de la Cruz Roja.

Cruz Roja desarrolla diferentes programas de ayudas para la emergencia creada por el coronavirus, a personas afectadas por la crisis, asistencia a personas mayores, víctimas de violencia de género, entre otros.

Puertas de Miedo también es la forma de mantener y llevar la celebración de Halloween a las aulas, invitándoles a hacerlo con las medidas necesarias para desarrollar la actividad de forma segura.

También este año, introduce esta propuesta creativa en todas las casas, como un entretenimiento constructivo para el tiempo libre de las familias, en un momento donde la ciudadanía sabe que debe permanecer el mayor tiempo posible en sus casas.

Instagram como canal de difusión de la creatividad en Puertas de Miedo

Puertas de Miedo se desarrolla en la red social de Instagram, con el objetivo de contar con las herramientas de alcance y difusión que ofrecen las redes sociales, y así propagar al máximo las creaciones de los participantes.

La cuenta oficial de @letsgofiesta publicará todos los diseños recibidos entre el 12 y 31 de octubre con el hashtag #puertasdemiedolgf y #puertasdemiedolgf2020. Se utilizará como criterio de medida de la popularidad del diseño presentado a través de la interacción “Guardar post” que ofrece la plataforma.

El diseño ganador de esta edición será aquel que obtenga mayor número de guardados. Todas las normas y detalles se pueden encontrar en el blog de Let’s Go Fiesta.

Esta edición de 2020 contará con la colaboración de participantes especiales que quieren contribuir con la causa, difundiendo el concurso entre sus seguidores. Su participación especial no optará nunca al premio final, pero contribuirá a una aportación de 50 € adicionales a Cruz Roja en su nombre, si consiguen el número más alto de “guardados” de todas las puertas.

Los colaboradores son Adrián Piqueras de @Adri o_o! , profesor de escultura del grado de animación de U-tad y animador de stopmotion. Ha participado en películas como Cavernícolas o La Oveja Shaun Farmageddon; Diana Rodríguez de Soussa de @pinatasqueilusionan, artista y docente de este campo, apasionada del handmade, crea piñatas de diseños exclusivos que fabrica a mano en su taller. También participan la instagramer de parentazgo Eli Borràs de @lizzie.1926y las pequeñas youtubers Criska y Erika de @criska_erika.

Let’s Go Fiesta (propiedad de Party City ImportExport S.L.)

"En LetsGoFiesta.com creemos firmemente en que las alegrías y los acontecimientos en la vida, sean grandes o pequeños, son motivo de celebración y festejo. Con esta creencia, nace LetsgoFiesta.com en 2016, e-commerce y blog de disfraces, accesorios y decoración de fiesta.

Nos gusta motivar a la creatividad, dando ideas de cómo crear disfraces o aprovechar actividades con manualidades para crear accesorios o decoración de fiesta, convirtiéndose en nuestra misión para inspirar a los más jóvenes. Esta misión se refleja en todas las ideas de nuestro blog y en las iniciativas creativas como el Concurso Puertas de Miedo".

Vídeos

Concurso creativo de Halloween Puertas de Miedo 2020 del Let's Go Fiesta



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.