Se dispara le venta de tés ecológicos durante el confinamiento Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 16:01 h (CET) La tienda online Almacén Orgánico informa sobre la alta demanda de infusiones y tés ecológicos durante los últimos meses y explica el cambio de rutina de los ciudadanos a un consumo más sano Los ciudadanos han cambiado sus hábitos y prestan más atención a los productos que consumen, explica Almacén Orgánico, tienda online de tés, infusiones y hierbas ecológicas a granel. Debido a la pandemia, la rutina de las personas ha girado hacia un consumo más sano y responsable.

En los últimos meses, la marca ha tenido un récord de ventas en té verde, té negro y rooibos. El aumento de la demanda se debe a la preocupación de los consumidores por la compra de productos de calidad y beneficiosos para la salud, lo cual ha favorecido la venta del género ecológico como té verde ecológico o tés sin teína.

La crisis ocasionada por la Covid-19 ha originado “una multiplicación de las ventas online” y que “la población se esté concienciando de lo importante que es la alimentación a la hora de tener un sistema inmunitario fuerte” ya que saben que para lograrlo hay que “comer ecológico, tener buenos hábitos físicos y cuidar nuestro medioambiente”, declara Ángeles Parra, presidente de Vida Sana y directora de BIO cultura, la feria ecológica más importante de España.

Se considera que el té verde es un súper alimento, y su consumo continuado aporta beneficios a la salud. Su alto contenido en vitamina C y antioxidantes hacen de este producto un alimento sano que ayuda a mejorar el sistema inmunitario.

Es recomendable consumirlo entre dos y tres veces al día, pero las personas que lo beben tres veces por semana tienen una esperanza de vida de 1,26 años más que la media, según el reciente estudio de The European Journal of Preventive Cardiology.

Se pueden comprar infusiones ecológicas en la tienda online de Almacén Orgánico, así como tipo de tés, rooibos, tés sin teína y hierbas ecológicas.

Sobre Almacén Orgánico

Almacén Orgánico es una tienda online que ofrecer la mejor selección de tés, hierbas, infusiones y especias ecológicas a granel. Desde su origen la tienda se ha especializado en encontrar ingredientes utilizados en el día a día de calidad, ecológicos y a un precio accesible.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.