Oclean Air2: El primer cepillo de dientes eléctrico silencioso Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 16:17 h (CET) Recientemente, la marca Oclean lanzó un nuevo cepillo de dientes que incorpora una innovadora tecnología que resulta muy útil para los usuarios Se trata del Oclean Air2, que integra Mute Sonic y se convirtió en el primer cepillo de dientes eléctrico silencioso en todo el mundo.

La marca destacó al diseñar este innovador dispositivo que ayudará en la salud bucal de las personas sin hacer mucho ruido. La apariencia de este cepillo es compacta y ligera, además resulta cómodo de sostener, al igual que uno común. Sin embargo, este dispone de una característica única en todo el mundo: sin ruido.

El problema del ruido en los cepillos de dientes eléctricos

Pese a que el uso de los cepillos de dientes eléctricos se ha hecho cada vez más famoso, hay muchos usuarios que presentan inconvenientes con estos dispositivos. El ruido que emiten es un problema para quienes quieren cepillar sus dientes sin molestar a las personas cercanas.

Por ejemplo, si hay alguien durmiendo, estudiando o requiere concentración para realizar alguna actividad, este ruido resulta molesto. Ante esto, muchas personas optan por cepillar sus dientes rápidamente para no causar molestias. Sin embargo, a la larga, no están limpiando correctamente sus dientes y esto podría afectar su salud bucal.

¿Por qué el Oclean Air2 es el primer cepillo de dientes eléctrico silencioso?

Ante los inconvenientes por el ruido, el cepillo de dientes eléctrico Oclean Air2 surge como una solución. La marca diseñó este innovador cepillo que dispone de un accionamiento ultrasónico de reducción de ruido estático. Además, está equipado con tecnología de motor ultra silencioso. De esta forma lograron crear el cepillo más silencioso del mercado, el ruido no llega a 30 dB.

Desde Oclean crearon una tecnología de motor ultra silencioso con el fin de ofrecer al usuario la mejor experiencia de uso. Esto representa un gran avance tecnológico en la industria de los cepillos de dientes eléctricos. Una vez encendido, el ruido apenas se puede apreciar.

Los detalles sobre el innovador cepillo de dientes eléctrico Oclean Air2

Cabe destacar que el cepillo de dientes eléctrico Oclean Air2 también es muy eficaz en el cuidado de la salud bucal. Es un producto único en el mercado que dispone de excelentes características. La marca desarrolló un motor que ofrece un alto rendimiento de 220gf/cm; esto es incluso más potente que otros cepillos eléctricos de mayor tamaño.

El Oclean Air2 dispone de dos modos de cepillados: limpieza estándar y limpieza profunda. Así el usuario puede el escoger el que mejor satisfaga sus necesidades. Por su parte, el cabezal del cepillo está hecho con materiales profesionales de la mejor calidad para garantizar la máxima eficacia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.