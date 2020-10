Chabaneix Abogados consigue la única absolución de un caso relacionado con tráfico de sustancias estupefacientes Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 14:01 h (CET) Chabaneix Abogados Penalistas consigue una sentencia absolutoria para su clienta ante la Audiencia Nacional por un asunto de tráfico de sustancias estupefacientes. Tras diversos días de juicio, la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve únicamente a su clienta y condena a 22 personas con penas que llegan hasta los 8 años de prisión El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, consideró a la clienta del despacho como autora de un delito contra la salud pública y solicitó para la misma la imposición de una pena de prisión de 7 años y una multa de 1.116.917 euros.

El procedimiento se inició con la investigación de una posible organización criminal dedicada al transporte y al tráfico de sustancias estupefacientes. Estaban intervenidos los teléfonos de una pluralidad de investigados entre los que se encontraba también personal del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas.

En una de estas intervenciones, se interceptó que la organización había concertado la adquisición de una importante cantidad de cocaína con individuos bolivianos con destino Madrid. A tal fin, aprovecharon el viaje de la clienta, la cual viajó de Bolivia a Barcelona haciendo escala en Madrid.

De las conversaciones telefónicas se desprendió la imposibilidad que había tenido el personal del aeropuerto, por razones desconocidas, para sacar la maleta en cuestión en el aeropuerto de Madrid, generando así que ésta siguiese su curso hasta el aeropuerto de Barcelona. Su clienta salió del aeropuerto de Barcelona sin la maleta objeto de la investigación. Eso dio lugar a que la maleta fuese incautada y abierta por los agentes actuantes descubriendo una gran cantidad de cocaína en su interior.

Pese a que la maleta tuviese enroscada una etiqueta de facturación con los datos de la clienta, no se detuvo a la misma hasta un año y medio más tarde. Una vez que detuvieron a la clienta de Chabaneix Abogados, solicitaron que se practicaran todo tipo de diligencias de investigación, siendo todas ellas denegadas al ser imposible su práctica dado el transcurso del tiempo.

Su clienta negó en todo momento que esa maleta fuese de su propiedad, y negó haber participado en el transporte de sustancias estupefacientes. Ya desde el mismo momento de su detención, la misma declaró no haber visto esa maleta en su vida.

Tras un estudio pormenorizado y un análisis exhaustivo del procedimiento, se logró convencer a la Sala sobre la inocencia de la clienta. Esta última, representada en el juicio por la letrada del Despacho Chabaneix Abogados Penalistas, Ana Quiroga Durán.

Frente a una maleta en la que se encontraba enroscada una etiqueta con los datos de la clienta conteniendo una enorme cantidad de cocaína, se consiguió rebatir con argumentos sólidos y objetivos que ésta fuese propiedad de la clienta, y con argumentos procesales y técnicos, que el procedimiento hubiese cumplido con los derechos que el derecho penal otorga.

Su clienta, tras haber estado en prisión provisional durante dos meses por esta causa, haber estado impedida de viajar a su país y poder ver a su familia durante más de tres años, haber sufrido la situación que supone estar en inmersa en un procedimiento penal, y otras circunstancias que le han perjudicado enormemente, ha sido finalmente absuelta.

Chabaneix Abogados Penalistas ha sido el único en conseguir la absolución de 1 de los 23 acusados.

