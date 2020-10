España presenta una situación desigual en cuanto a los ODS de Naciones Unidas Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 14:06 h (CET) Según el informe 17x17, un análisis de la sostenibilidad en España en las 17 comunidades autónomas realizado por el Observatorio de la Sostenibilidad y la consultora AIS Group, España presenta una situación desigual en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU El informe se basa en casi 200 indicadores que tratan de dilucidar la aproximación a las metas de cada ODS y evalúa su desempeño comparativo por CC.AA. Las principales conclusiones apuntan una falta de homogeneidad en el cumplimiento y un considerable desequilibrio territorial. Ninguna de las Comunidades Autónomas de España es totalmente sostenible y no todas avanzan a un mismo ritmo para lograr los objetivos marcados por la Agenda 2030.

De ahí que Esri, líder global en location intelligence y sistemas de información geográfica, AIS Group, empresa especialista en el cálculo de indicadores sociodemográficos, y el Observatorio de la Sostenibilidad hayan anunciado el lanzamiento de ODS Maps, una herramienta cuyo objetivo es facilitar a ayuntamientos y organismos locales el desarrollo de aplicaciones, mapas y soluciones de consulta pública que permitan hacer seguimiento del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La solución está basada en ArcGIS, el sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés) más extendido del mercado, tecnología que permite registrar, analizar y compartir datos geoespaciales.

ODS Maps es una solución extensible y configurable, es decir, se puede adaptar y ajustar a las necesidades concretas de cada territorio. Ofrece un índice que mide el grado de cumplimiento del municipio con cada uno de los 17 ODS, además de la posibilidad de acceder a más de 300 variables e indicadores, calculados específicamente para esa localidad. Estos datos e información, plasmados en un mapa o un cuadro de mandos, brindan a la Administración el conocimiento necesario para centrar los recursos. Por ejemplo, a través de los indicadores, un Ayuntamiento será capaz de identificar cuáles son las zonas, barrios o incluso secciones censales, con mayor riesgo de pobreza y tomar decisiones más rápido para poder cubrir las necesidades de la población más vulnerable de una forma eficaz. Y no solo eso, sino que a través del cuadro de mandos podrá monitorizar si se está produciendo una mejora en el desempeño de cada ODS y determinar si se da un impacto real de mejora de los indicadores.

Estado de las Comunidades Autónomas

El informe 17x17 muestra que prácticamente todas las CC.AA., sea cual sea su posición general o por bloque, destacan en algún ODS. Exceptuando al País Vasco y a Navarra, que acumulan un número muy elevado de buenos resultados comparativos, las regiones peor tratadas también destacan en ciertos aspectos de la Sostenibilidad. Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, señala que “lo que no se mide, no se puede mejorar; un mayor grado de sostenibilidad es mejor para todos. Las ciudades que sean más sostenibles tendrán mejores condiciones de vida para los ciudadanos, para la economía y contribuirán a solucionar los grandes problemas que tiene la humanidad como la emergencia climática”.esultados comparativos, las regiones peor tratadas también destacan en ciertos aspectos de la Sostenibilidad.

Por su parte, Navarra y el País Vasco están muy bien posicionadas en cuanto a sus resultados de pobreza (ODS 1), lucha contra la desigualdad (ODS 10) o educación (ODS 4). Sin embargo, no obtienen resultados comparativos positivos en vida y ecosistemas terrestres (ODS 15) y cada una de ellas ocupa posiciones de cola en lucha contra el Cambio Climático (ODS 13) y gestión energética (ODS 7) respectivamente.

Aragón acapara también posiciones altas y medias, como en el ODS 13, fallando de manera relativa solo en cuatro ODS.

Canarias, pese a situarse penúltima en el ranking general de 17 ODS, es la comunidad con menor desigualdad por género (ODS 5) y se muestra fuerte en el ODS 14 (medio marino) y en cooperación (ODS 17).

Andalucía es la mejor en ese mismo objetivo y se sitúa bien en gestión de ecosistemas terrestres (ODS 15).

Asturias, con valoración general media, es primera en el ODS 2 (lucha contra el hambre y seguridad alimentaria), en el ODS 6 (gestión del agua) y en la gestión de los ecosistemas marinos (ODS 14).

Castilla y León es fuerte en el ODS 2 y de las mejores en el ODS 7 (energía) y en el ODS 13 (Cambio Climático).

Castilla-La Mancha lidera el ODS 13 y la sostenibilidad de las áreas urbanas (por detrás de Extremadura, primera en dicho tema y que se encuentra bien en Sanidad y desigualdad general también).

Cantabria destaca en Sanidad y en Educación, en gestión del agua y en empleo.

En general las zonas más rurales con economías menos fuertes son mejores en temas medioambientales como es el caso de las dos Castillas y La Rioja. Por el contrario, Madrid con una economía más poderosa no alcanza los valores de Cataluña o País Vasco.

ODS Maps, clave para promover el progreso en España

Ante este escenario, cada vez más instituciones españolas se están adhiriendo a la iniciativa de las Naciones Unidas y tratan de alinear sus políticas sociales, económicas y medioambientales con los ODS, sus metas e indicadores. La solución de Esri, AIS Group y el Observatorio de Sostenibilidad nace con la finalidad de apoyar y promover el seguimiento del progreso en la consecución de los ODS y sus metas en la Administración Pública.

Asimismo, el objetivo es que cada consistorio o administración sea capaz de caracterizar, medir y calibrar el grado de cumplimiento de los 17 ODS, centrados en facilitar el camino hacia el fin de la pobreza, la protección del planeta y la paz y la prosperidad de los ciudadanos.

Entre otras características, ODS Maps facilita información del municipio a nivel de sección censal. Analizando esos datos, la administración podrá comprender de una forma más rápida y sencilla dónde se encuentran las zonas más sensibles y vulnerables para ser capaces de diseñar unas políticas territoriales que respondan a las verdaderas necesidades de la ciudadanía.

Además, la solución facilita la interpretación de los datos por parte de todos los usuarios a través de un GIS, una plataforma que aglutina y permite poder combinar dichos datos con información municipal para crear mapas, informes, aplicaciones y cuadros de mando geográficos preconfigurados.

Según Ángeles Villaescusa, directora general de Esri España, “los Ayuntamientos ven cada vez más necesaria la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para conducir a su ciudad hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente y más justo con la ciudadanía. Los datos son esenciales para tomar buenas decisiones en este sentido y, a través de esta nueva solución, esperamos contribuir a la consecución de los ODS”.

Nausica Trias, directora general de AIS Group, declara que “la preocupación principal de las administraciones públicas deben ser sus ciudadanos y su calidad de vida. Ser capaz de medir qué tal están funcionando sus políticas y su grado de alineación con los ODS va a facilitarles mucho la tarea, y esa ha sido nuestra prioridad al desarrollar ODS Maps.”

