Cómo conseguir la mejor calidad de impresión y color en la empresa con DEVELOP

Las impresoras multifunción DEVELOP son garantía de calidad y fiabilidad en las impresiones. Teniendo en cuenta la importancia de la calidad de impresión y del color, es primordial saber cómo conseguir los mejores resultados y sacarles el máximo partido a estos equipos. Uno de los aspectos más positivos de hacer un buen uso de la impresora es que se reducen costes en consumibles y papel, ya que cuando se conoce bien esta herramienta, se necesitan menos pruebas para alcanzar los resultados esperados La calidad de los documentos también es una cuestión de imagen. Por ejemplo, pensando ahora en el caso de una consultora de cualquier sector, que tiene que presentar las conclusiones de su estudio mediante un dossier informativo lleno de gráficos a color e imágenes realistas de diverso tipo. Primero deberá de disponer de un equipo que pueda ofrecerle la máxima calidad y diversidad de formatos, como una de las impresoras A3 DEVELOP. Sin embargo, si no domina sus configuraciones y no emplea los mejores consumibles no podrá conseguir la calidad que se espera en un documento tan importante.



Por eso, en los próximos apartados se repasaran los puntos fundamentales para sacarle el máximo partido a este proceso troncal para muchas organizaciones.

La calidad del tóner de las impresoras para oficina

De nada sirve tener un equipo profesional DEVELOP si luego se utiliza tóner de baja calidad en los consumibles. Lo mejor es usar los cartuchos originales que ofrece la marca. Cada fabricante selecciona un tono concreto para sus colores y los ajusta en el software de la impresora. Por tanto, si se usa tóner de otra marca, lo más probable es que desaparezca esa correspondencia técnica y queden colores que no representan lo que se ve en la pantalla.



Incluso imprimiendo en blanco y negro, usar un tóner de baja calidad puede suponer problemas para el dispositivo. Se pueden bloquear los cabezales de impresión y darse una obstrucción de los inyectores. Estas reparaciones suelen ser costosas y, en ocasiones, suele ser necesario adquirir un nuevo equipo para volver a recuperar la calidad deseada.



Otros problemas destacados que se dan en torno a la elección de consumibles de marca blanca son los siguientes:

Problemas de compatibilidad : Muy a menudo, cuando se usan cartuchos de otras marcas, la impresora no los reconoce. Esto sucede debido a la falta de correspondencia entre el software y el chip que se encuentra en el cartucho o tóner.

: Muy a menudo, cuando se usan cartuchos de otras marcas, la impresora no los reconoce. Esto sucede debido a la falta de correspondencia entre el software y el chip que se encuentra en el cartucho o tóner. Averías en la impresora: Lo que ya se ha comentado, se pueden producir averías por usar consumibles no oficiales. Como el gramaje de las partículas de color es diferente, estas tendrán más dificultades para pasar por el tambor y el fusor. La consecuencia es un desgaste anticipado de dichos componentes y de la banda de transferencia. El papel

Al margen de la elección de consumibles oficiales, otro factor que puede ser determinante en la calidad de impresión es el papel, especialmente, cuando se habla de una impresora láser. Claro está, no es lo mismo imprimir un flyer que un dossier informativo: cada publicación o recurso requiere un papel específico, pero que sea de calidad.



El gramaje del papel nunca debe ser menor de 80 gramos. Si se reduce esta variable, el papel acaba por presentar ondulaciones y arrugarse en las secciones que reciben más tinta. Por otro lado, aquellos papeles que han sido concebidos para la impresión digital están preparados para soportar la temperatura de los dispositivos de impresión y ofrecen un nivel de humedad adaptado.



Así, cualquier papel offset normal de 80 gramos debería garantizar una impresión de calidad en una impresora láser cuando se trabaje en blanco y negro. Si la impresión fuera a color, la calidad del papel debería ser mayor, al igual que su gramaje.



Cuando se imprime en formato digital en color, el papel debe tener un gramaje suficiente para aguantar las 4 capas de color, cada una correspondiente a cada uno de los colores básicos, a lo largo del proceso. Además, cuando el papel es más grueso, se eliminan los riesgos de que se transparente, sobre todo en las imágenes, fotografías y gráficos.



Otro consejo es utilizar formatos estandarizados para evitar que haya desajustes en la impresión. Es decir, trabajar con Din A4, A3, A2, etc. De otro modo, desde la impresión hasta el guillotinado, pueden darse errores en el formato y desviaciones en la presentación de los elementos impresos.

Los puntos por pulgada: ¿cómo medir la calidad de impresión?

Los puntos por pulgada (ppp) son un concepto de vital importancia en términos de calidad. Esta unidad se utiliza para convertir los píxeles de una imagen digital a otra unidad, las pulgadas en recursos físicos. De este modo, los ppp ofrecen una medida de cuántos píxeles por pulgada se introducen en una imagen de tipo impreso. Es una cuestión de densidad y de resolución.



A medida que una imagen física es más grande, menos puntos por pulgada tiene, una circunstancia especialmente patente cuando la imagen se visualiza a una corta distancia. Para evitar esta pérdida de calidad, no queda otra que partir de una imagen digital que tenga muchos ppp.



En función de las necesidades de cada trabajo, se usa un índice ppp u otro. Por ejemplo, un cartel promocional puede imprimirse a 72 ppp, ya que su diseño cobra valor cuando se miran a distancia. Por el contrario, una fotografía debe tener una resolución mínima de 240 ppp. Una vez que se alcanzan los 300 ppp en adelante, el ojo humano no puede percibir las diferencias.

