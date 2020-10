Con el Sistema S.I.C., Jose Piquer revela todos los secretos para llegar con éxito al cierre de una venta Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 12:17 h (CET) El experto en ventas es uno de los doce autores del libro 'Sistema SIC de ventas', cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial, y en el que varios profesionales y empresarios de distintos sectores cuentan cómo este sistema de ventas ha aumentado de manera exponencial el volumen de sus proyectos '¿Cómo debes enfrentarte al momento del cierre de una venta?' '¿Alguna vez has reflexionado sobre qué sucede entre el momento en que haces tu presentación y el cierre de la venta?' '¿Has tenido alguna vez la sensación de que este es un momento de alta tensión, en el que lo único que espera el cliente es que te vayas?'

Jose Piquer es uno de los principales referentes de las ventas en el mundo de habla hispana, y él conoce bien lo que se siente en ese momento, porque también lo ha vivido en sus propias carnes. Por eso, como resultado de todos sus años de experiencia como profesional de la venta, ha desarrollado el sistema S.I.C: Sistema Infalible de Cierres. Un método basado en las distintas situaciones que se deben afrontar para llegar al proceso final de una venta independientemente del estado de ánimo en el que uno se encuentre.

Aplicando los pasos en los que se basa el Sistema Infalible de Cierres, Jose Piquer ha logrado impulsar exponencialmente los resultados sea cual sea la situación del vendedor en ese momento; cualquiera puede hacerlo, evitando que los pensamientos negativos invadan la mente y saboteen.

Ahora, Jose Piquer se ha unido a once emprendedores más de diferentes sectores en el libro de autoría compartida Sistema SIC de ventas, cuyo lanzamiento prepara Lioc Editorial y en el que varios profesionales cuentan cómo gracias a este sistema de ventas, sus negocios y proyectos han experimentado un crecimiento exponencial. En este libro, cada uno de ellos, comparte sus vivencias personales, profesionales, su conocimiento y experiencia; así como cuáles han sido los motivos que les ha impulsado a emprender y a ayudar a otras personas ofreciendo sus servicios. Además en él se revelan las herramientas que puede utilizar cualquiera que quiera trabajar por su cuenta en aquello que más le apasione.

Lioc Editorial está preparando el lanzamiento de este libro en España y a todo el mundo de habla hispana. Para conocer todos los detalles de cómo funciona el sistema SIC de Ventas y a doce emprendedores que con este sistema han conseguido unos resultados extraordinarios en sus ventas, se ha habilitado el siguiente enlace a través del cual y tras registrarse, se notificará personalmente cuándo se puede obtener gratuitamente en formato e-book. Solo para los 100 primeros.

https://bit.ly/33Q9O7T

