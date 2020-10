Google y la startup española Porter Delivery se unen para lanzar su estrategia digital Comunicae

martes, 13 de octubre de 2020, 12:25 h (CET) La multinacional tecnológica ha elegido a la startup española a través de un exclusivo programa interno de desarrollo de talento Google ha seleccionado a la startup española Porter Delivery para lanzar su estrategia digital. La multinacional tecnológica ha elegido a Porter para incorporarla a este programa en el que, a través de una selección interna, Google selecciona a las startups con mayor proyección y potencial del continente, para ayudarlas a desarrollar su estrategia digital. De esta forma, Porter Delivery, con la ayuda de un equipo de profesionales de Google desarrollará su nueva estrategia digital de la mano de la multinacional y su implementación en España.

En palabras de Agus Scab, CMO de Porter Delivery, “este acuerdo es una consagración del trabajo bien hecho que venimos realizando, ya que hemos despertado el interés de una empresa como Google para colaborar en nuestra expansión digital. Ya hemos comenzado a trabajar juntos y creemos que puede significar un gran impulso en la expansión digital de nuestra marca”.

Por otra parte, Porter Delivery, ha sido reconocida con la línea ‘Jóvenes emprendedores’ de ENISA, recibiendo así financiación para su expansión nacional. En palabras del propio Scab, “esta inyección extra nos ayuda a acelerar nuestro crecimiento, tanto físico como on line, y vamos a aprovechar estos últimos meses de 2020 para aumentar los esfuerzos en marketing y comunicación, preparando el terreno para abrir próximamente nuevas ciudades”.

Porter Delivery es una plataforma que conecta a usuarios que necesitan mover objetos o realizar una mudanza, con transportistas profesionales que cargarán, transportarán y descargarán sus objetos. Todo con precio cerrado, seguimiento a través de mapa de la aplicación, objetos asegurados y con la sencillez y comodidad para el usuario de que solamente tiene que elegir el origen, el destino y la fecha y hora.

Porter Delivery se ha propuesto ser, como se les conoce de manera informal, el ‘uber’ de las cosas, para hacer más sencillo y cómodo, tanto para empresas como para particulares, la movilidad de objetos. El objetivo es digitalizar y adaptar este sector a los nuevos hábitos de consumo de los usuarios.

Sobre Porter Delivery

Porter Delivery es una startup española que nace a finales de 2019. La plataforma, que busca digitalizar un sector tan estancado como es el de las mudanzas, está plenamente operativa con mercancías origen-destino Madrid. El objetivo de Porter es seguir sumando nuevas comunidades autónomas a su APP. En 2019 Porter fue seleccionada por el programa Bridge for Billions y recibió una distinción de la Unión Europea a través del ICEX, siendo una de las tres startups españolas seleccionadas para participar en el 'EBAN Helsinki 2019'. https://www.porter.delivery/Para descargar la app: https://linktr.ee/porterapp

