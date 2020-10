El talento joven refuerza a las empresas con un enfoque digital y más sostenible “Cualquier empresa que no haga un esfuerzo por integrar el talento joven está comprometiendo su futuro”, Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa Redacción Siglo XXI

martes, 13 de octubre de 2020, 12:50 h (CET) El talento joven es la clave para salir airoso de la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Es el eje del #ManifiestoPorElTalento, una iniciativa de Fundación Universidad-Empresa (FUE) que pretende aglutinar a empresas, universidades e instituciones en general para promover un “gran reto colectivo de apoyo al talento joven”.



Una de las firmantes de ese manifiesto es Endesa, que considera “fundamental” iniciativas así para “dar ánimo y alentar a nuestros jóvenes”. “El talento joven nos refuerza como empresa”, explica Esther Clemente, Manager Development and Compensation Ibera de Endesa.



Enfoque digital y compromiso

Según la responsable de Endesa, el talento joven aporta diversidad y una mirada desde otro punto de vista. “Nos enriquece su enfoque digital, la visión crítica de lo que hacemos y su gran compromiso con la sostenibilidad, que es parte de nuestro propósito”, añade Clemente.



Por tanto, para Endesa no dar oportunidades al talento joven es una “torpeza”. En palabras de su directora de Desarrollo, para salir de la crisis económica derivada de la pandemia “hay que apoyarse en la innovación y en la creatividad para encontrar”, asegura.

Eso pasa por definir “nuevos modelos de negocio”, así como para diseñar soluciones a los problemas y los desafíos existentes: “todo eso solo lo lograremos con talento”, vaticina.



Mecanismos para las empresas Desde CEIM, otro de los firmantes del documento, consideran que es “fundamental” facilitar a las empresas “mecanismos para incorporar el talento joven”. “España cuenta con un 40% de paro juvenil.



Eso es un drama que ninguna sociedad puede permitirse. Debemos revertir esta situación”, alerta Miguel Garrido, presidente de CEIM.



Por su parte, Fernando Martínez, vicepresidente ejecutivo de Fundación Universidad-Empresa (FUE), apuesta por “construir nuevos escenarios que faciliten el desarrollo del talento joven”.



