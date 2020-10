Amanecer Dorado: ¡todos a la cárcel! Los gitanos entramos en Europa por Grecia y nuestra historia documentada empieza a principios del siglo XIV, con un documento fechado en 1302, conservado en la isla de Corfú Juan de Dios Ramírez Heredia

martes, 13 de octubre de 2020, 11:12 h (CET) Por fin la justicia griega ha tomado una trascedente decisión: meter en la cárcel a Nikolaos Michaloliakos y con él a la banda nazi y fascista, que durante los últimos diez años ha llevado al país donde nació la democracia a lugares peligrosísimos donde la violencia y el terror se enseñoreaban en los barrios más humildes.



Nosotros, desde la Unión Romaní, siempre hemos estado en contra de este grupo político porque sabíamos que en su programa anidaban las ideas asesinas que llevaron a Hitler al poder en la primera mitad del siglo pasado. De ahí que la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Atenas declarando que Amanecer Dotado era una organización criminal haya supuesto un respiro de alivio para los ciudadanos de aquel sufrido país. El presidente del gobierno griego, Kyriakos Mitsotakis, ha declarado que convivir con Amanecer Dorado ha supuesto una experiencia "traumática, dolorosa y desafortunadamente muy sangrienta. Deshacerse de ella tanto en el Parlamento como en la vida ordinaria es un "éxito democrático".



El golpe definitivo asestado por la justicia griega a esta organización nazi ha supuesto el encarcelamiento inmediato de Nikolaos Michaloliakos y su equipo de dirección del partido compuesto por seis personas. Al mismo tiempo que otros 61 miembros destacados de la organización, incluidos los exdiputados Ilias Kasidiaris, Ioannis Lagos, Christos Pappas y Giorgos Germenis han sido procesados y condenados.



Amanecer Dorado era la tercera fuerza política y parlamentaria del país.

Esta formación política apareció entre la ciudadanía griega al principio de los años 80 aunque no fue reconocida oficialmente como partido hasta noviembre de 1993. Desde el principio trabajó por la reinstauración de la dictadura militar una vez fracasada la Dictadura de los Coroneles. A partir de ahí obtuvo un gran éxito en las primeras elecciones generales al “Consejo de los Helenos” ―equivalente a nuestro Congreso de los Diputados―. Obtuvo casi medio millón de votos y 21 Diputados.



Más tarde, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 obtuvo más de medio millón de votos y tres diputados, pero en las últimas de 2019 ya se hizo evidente su declive pues envió a Bruselas y Estrasburgo un diputado menos que la vez anterior. Igual suerte corrió en las elecciones generales al Parlamento Helénico de 2015 donde perdió tres diputados quedándose al final con 18. Aun así, Amanecer Dorado consolidó ser la tercera fuerza política del país.



Hasta que llegó la debacle. Los populismos que hacen de la demagogia su principal arma de ataque y publicidad tienen los días contados, aunque durante el tiempo en que gozan de algunos resortes de poder dejen un país frustrado y en la miseria. Los ciudadanos griegos, cansados de tanta mentira y frustrados por tantas promesas de imposible cumplimiento, dijeron “basta ya” en las urnas y les retiraron la confianza a estos nuevos mentirosos redentores, otorgándoles tan solo el 2,93% de los votos, con lo que perdió su representación en la Cámara de los Diputados que fija en el 3% la cota indispensable para obtener algún escaño.



Los racistas, además de demagogos, son unos mentirosos

A ellos les he aplicable la famosa sentencia de Abraham Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. Todo el mundo sabe que Grecia sufrió muy duramente la impopular política de austeridad del Gobierno de unidad nacional, formado por conservadores y socialistas, lo que dio pie al líder nazi para culpar al gobierno de ser el causante de todos los males. Y enarboló la bandera de señalar a los inmigrantes como la epidemia mortal causantes de todas las desgracias del país.



Pidieron el voto con el lema de “Para que el país se libre de la suciedad", y prometieron que "Si conseguimos el poder, deportaremos a todos inmediatamente y sellaremos de nuevo las fronteras con minas, vallas eléctricas y más guardias".



¡Todos en pie!

Nikolaos Michaloliakos, líder indiscutible de la formación política condenada, estudió matemáticas en la Universidad de Atenas y tras licenciarse ingresó en el ejército en 1977 formando parte del cuerpo de paracaidistas, donde llegó a ostentar el grado de oficial. Pero como la cabra tira al monte, en 1978 se unió a un grupo de extrema derecha participando en diversos atentados con bombas. Fue detenido y condenado a 13 meses de prisión por posesión ilegal de armas y explosivos, y fue acusado de planear actos terroristas.



Fiel seguidor de las ideologías que rinden culto al líder, ―recuérdese como en España terminaban los actos oficiales con este grito “Por el imperio hacia Dios, ¡Viva Franco!”, y en Alemania “Heil Hitler”, y en Italia Mussolini, el Duce, era saludado con el “Ave” tradicional de los gladiadores “Ave Caesar morituri te salutant (“¡Salve, César! ¡Los que van a morir te saludan!”)― los guardaespaldas de Mijaloliakos obligaron a los periodistas a ponerse de pie en señal de respeto al "líder" cuando éste daba una rueda de prensa.



También contra los gitanos

Los gitanos entramos en Europa por Grecia y nuestra historia documentada empieza a principios del siglo XIV, con un documento fechado en 1302, conservado en la isla de Corfú. Fue en 1360 cuando se estableció en la isla una comunidad estable, independiente, llamada el “Feudo de los Gitanos” (Feudum Acinganorum). Curiosamente nuestros gitanos no lo saben, pero cuando contamos lo hacemos en griego antiguo. (Jek, dui, trin, starh, panch, oxto, enia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve).



Pues ni por esa se libraron los gitanos griegos de la ira nazi y racista de Amanecer Dorado. La Policía griega detuvo, en 1973 a 13 personas sospechosas de haber participado en un ataque multitudinario contra gitanos en la localidad de Etolikon, en el oeste de Grecia. Según confirmó la Policía, unos 70 habitantes de este pueblo, muchos de ellos encapuchados, atacaron un barrio habitado por gitanos, donde incendiaron seis viviendas y cuatro vehículos. Según los medios locales, en la agresión participaron un grupo de militantes del partido neonazi Amanecer Dorado, entre ellos el diputado Konstantinos Barbarusis.



