Aplaudo y Critico «Estoy enfermo de escuchar a ignorantes, miopes, hipócritas intolerantes. Lo que quiero es la verdad. Solo dame la verdad». (John Lennon en «Gimme some truth», 1971) José Enrique Centén

martes, 13 de octubre de 2020, 10:47 h (CET) Aplaudo la decisión del Gobierno de Coalición por el decreto del Estado de Alarma en la Comunidad de Madrid. También aplaudo a aquellas ciudades, regiones y localidades que han implantado medidas efectivas controlando la situación antes que en Madrid. Los habitante de esta Comunidad con mi familia incluida, han sufrido los cambios de criterios, falsedades de datos y lo más terrible de todo, la declaración de la máxima mandataria de la Comunidad con su altanería y arrogancia al expresar que sus medidas son para salvar al 99% de la población madrileña, despreciando la nada desdeñable cantidad de 60.000 personas que condenan a muerte, medidas aplaudida por su jefe superior «el FührerCasado», incluso la implantación de pases específicos por zonas para poder entrar y salir, a modo del brazalete que impusieron en la Alemania nazi, supongo que por una hipotética vergüenza y no lo han hecho para aquellos que califica, sin decirlo, de personas marginales y pobres, con un brazalete similar al que indico.



Esta I.D.A con el apoyo de su jefe de partido ha convertido la Capital del Estado en un Gueto similar al que se creó en Polonia en 1940, el Gueto de Varsovia, que tuvo como gobernador el católico Ludwig Fischer (apodado Dr. Fischer) a las órdenes de Reinhard Heydrich, director de la Gestapo, uno de los principales ideólogos de la «solución final» y quien decretó que todos los judíos del Reich que tuvieran más de seis años de edad debían utilizar una estrella de David amarilla en un fondo negro sobre el pecho, con la palabra «judío», el «Dr. Fischer fue responsable directo de las masacre y deportaciones a los crematorios. Creó el Servicio de Orden Judío, o Policía Judía (en alemán Jüdische Gheto-Polizei o Jüdischer Ordnungsdienst), apodados «ODmans», que estaban bajo el mando de los de las camisas negras, la criminal SS «la I.D.A.», como mandataria de Madrid cuenta con otros de camisas de color similar al negro y también con la ayudada por otro parecido a los Camisas Pardas, con un color de un partido que la apoya incondicionalmente. Todos ellos herederos de un partido actual, que fue fundado por Ministros y Altos cargos durante la Dictadura, la que asoló España durante 40 años, con 1 millón de muertos.



Aquí «esta elementa» utiliza de manera torticera a las FOP, la que realiza una labor de control para evitan en lo posible propagación, exponiéndose ellos mismos a contagiarse, por no haber tomado las medidas pertinentes en cuanto a rastreadores y personal sanitario, FOP que no viven en el Bº de Salamanca o en la Moraleja, viven en Barrios que sufren el confinamiento y tras el Estado de Alarma decretado, ahora tendrá que hacer frente, ya veremos cómo de rotundas y expeditivas, a todas las concentraciones de más de 6 personas, respeto de la distancia obligatoria y mascarillas, así como nuevas caceroladas que estarán preparando con total seguridad.



Critico la tardanza de actuar el Gobierno de Coalición, tardanza que ha provocado un aumento exponencial grandísimo en la Capital, centro neurálgico y de comunicaciones de España, y potencialmente exportador del COVID, que se podía haber evitado si se hubiese tomado las riendas mucho antes. Pero la muestra democrática de respeto a las Comunidades no dio fruto en esta, ni en otras con dirigentes del mismo partido que el de «la I.D.A.», así como de otras Comunidades arrogantes, pero que está en similar actuación de Madrid. El Gobierno es responsable de cerca de 47 millones de ciudadanos y no puede dejar en manos de personas o dirigentes que no les importe la vida de 5 millones de fallecidos.



También critico su indeterminación que causa estupor en Europa, donde ciudades como Paris, Londres, Viena, Países Bajos, Portugal, República Checa, con una ratio de incidencia menor, están implantando confinamientos y obligatoriedades que antes no poseían con el apoyo de todos los partidos de la oposición, porque todos ellos quieren a sus ciudadanos, aquí están utilizando a estos como propaganda política.



