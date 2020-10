Gilberto Ripio: Las 10 tendencias que contribuirán a la transformación del negocio digital en 2021 Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 16:58 h (CET) El año 2021 se perfila como el año en el que se llevará a cabo finalmente la transformación digital de las empresas. Este año 2020 los "pioneros digitales" están comenzando a cosechar beneficios y ganancias reales, en particular en relación con los clientes y más concretamente con las tecnologías de la experiencia humana Las empresas que no se han embarcado en este camino, como las que han optado por centrarse en la optimización de los gastos a expensas de las inversiones en redes y tecnología, pronto sufrirán o ya están sufriendo un desgaste de la innovación, lo que las hace incapaces de competir eficazmente.

En 2021, las empresas deben determinar cómo utilizar la tecnología para cumplir los objetivos comerciales de sus clientes en estos tiempos difíciles.

Necesitan mejorar la agilidad, la seguridad y el rendimiento, y centrarse en la experiencia del cliente, a la que responden tanto las tecnologías básicas como las de nicho.

Teniendo esto en cuenta, Gilberto Ripio experto en Marketing Digital y Nuevas Tecnologías, especialista en transformación digital, formador y colaborador en diversas escuelas y Universidades y ponente habitual de Centros de Difusión tecnológica, ofrece una interesante visión sobre las tendencias de tecnología empresarial que más probablemente impactarán a los clientes empresariales y gubernamentales en 2021 en todo el mundo.

Volver a Fundamentos de la inversión en tecnología

Las iniciativas de alta tecnología y en acciones de Marketing también encontrarán su nicho: en un mundo centrado en el cliente y en un entorno comercial internacional que nunca ha sido más competitivo, las empresas tendrán que darse cuenta de que no hay atajos para la inversión en tecnología.

Es necesario volver a lo básico en cuanto a las necesidades empresariales, pero también determinar cómo se pueden utilizar las tecnologías de nicho para mejorar la experiencia del cliente y hacerla más humana, por ejemplo, utilizando una imagen de realidad virtual de un agente de servicios que transmita emociones y sentimientos humanos reales.

Todo esto era demasiado caro hace unos años. Ahora se pueden desplegar tecnologías que hagan la vida más fácil, ahorrar tiempo y centrar las operaciones comerciales en las necesidades personalizadas de cada individuo.

Usar la tecnología para manejar la incertidumbre

Se vive en una época de gran incertidumbre política y económica, una nueva era tecnológica después del Covid19. Por eso la capacidad de una empresa de moverse rápidamente para aprovechar las oportunidades mientras ignora las distracciones determinará su éxito.

Las empresas de todo el mundo seguirán valorando las redes definidas por el software para una orquestación de red flexible y ágil que permita la entrega de aplicaciones por tipo, así como para el crecimiento empresarial cuando surjan oportunidades.

El objetivo es proporcionar a las organizaciones la capacidad de invertir sus inversiones en redes y tecnología de manera rápida y eficiente.

Reestructurando y redefiniendo la nube

En 2020 en una era de crisis, las empresas analizan su capacidad de estructurar su entorno multinube para ofrecer el potencial de una computación rápida, flexible y ágil y generar ahorros, en otras palabras, "nubes impulsadas por las necesidades".

El objetivo es migrar de un flujo de datos que pasa a través de la red a un flujo de transmisión directa (5G-cloud-5G) para poder beneficiarse de aplicaciones de vanguardia como la inteligencia artificial, el vídeo y la IO.

El crecimiento de la computación móvil de vanguardia impulsará los tipos y la escala de estas aplicaciones, que, gracias a su contención, pueden desplegarse fácilmente, moverse entre diferentes pilas de nubes y ser mapeadas. El objetivo es la conectividad virtualizada.

Conciencia de la gravedad de los datos

A medida que el volumen de datos crezca en la era 5G, los datos desarrollarán su propia gravedad.

Los datos serán tremendamente importantes y su volumen demasiado grande para ser transmitidos a las aplicaciones: serán las aplicaciones las que tendrán que llegar al lugar de los datos.

En la era de la informática de vanguardia y la analítica distribuida, las aplicaciones deberán centrarse en los datos, y la gestión de la ubicación y la seguridad de los datos se convertirá en una prioridad clave.

Será importante mayor visibilidad y control

Las aplicaciones se están convirtiendo en datos, pero el entorno multinube también se convertirá en aplicaciones.

El reto será tomar el control de estas aplicaciones para priorizar y gestionar los flujos de datos mediante la gestión automatizada de políticas.

Las empresas necesitarán visibilidad y control de extremo a extremo sobre el rendimiento de las aplicaciones y el contexto de los usuarios de las mismas a fin de aprovechar el potencial de su entorno de red y abordar posibles problemas de seguridad.

