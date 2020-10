Aumenta la camperización de furgonetas, por K'Foam Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 15:33 h (CET) El mundo del camping y la caravana sigue creciendo, especialmente con el fenómeno Camper, una modalidad de viajar llevando la casa a cuestas que, pese a llevar décadas en Europa, comienza a despegar en España. K'Foam, empresa líder en fabricación de todo tipo de espuma a medida, fundas y colchones para furgonetas camperizadas, desvela las claves de este fenómeno El año 2021 podría ser el año en el que el fenómeno camper y sus furgonetas camperizadas se dispare en España como la alternativa preferida para viajar con la casa a cuestas, a tenor de la opinión de expertos del sector como la empresa sevillana K'Foam.

Y es que esta modalidad de viajar no sólo continúa ganando adeptos por sus innumerables ventajas, sino que además, con motivo de la pandemia sufrida y de las drásticas medidas tomadas por el Gobierno para combatir al virus, la ciudadanía ha redescubierto la importancia de poder disfrutar de amplios espacios sin restricciones a la movilidad, de aire libre, de sol, de naturaleza y libertad en definitiva. Algo que la filosofía camper lleva en su ADN.

El fenómeno Camper

Disfrutar de viajar y hacer camping, ya sea en caravana o con tienda de campaña, en un recinto especialmente habilitado para ello, o en cualquier lugar, no es algo novedoso para la ciudadanía española, acostumbrada a esta bonita y ecológica práctica desde hace años.

Sin embargo, el camperizado de furgonetas o la transformación o adaptación de un vehículo para poder pernoctar en él, es algo que ha irrumpido con fuerza en el país, convirtiéndose en todo un fenómeno.

Ventajas de una furgoneta camper

La furgoneta o el vehículo camperizado ofrece múltiples ventajas al viajero camper.

La primera gran ventaja de una furgoneta camperizada es el ahorro económico que supone poder viajar con la casa a cuestas, con un vehículo de reducidas dimensiones que se puede aparcar en cualquier sitio y que tiene un óptimo consumo de combustible.

Viajar sin tener gastos de alojamiento supone un gran ahorro para el consumidor. Si a lo que no se gasta en hoteles se le suma que se viaja en un vehículo propio, se sigue añadiendo importantes ahorro a los gastos del viaje.

La posibilidad de viajar con unas dimensiones reducidas permiten al viajero aparcar casi su furgo camperizada en cualquier sitio y moverse con mayor agilidad que con las voluminosas caravanas.

El ahorro de una furgo camper es muy significativo

Este reducido volumen y peso tienen un innegable impacto en la cartera, que se hace patente a la hora de repostar el tanque de combustible.

La adaptación de una furgoneta o camperización tampoco es algo que suponga un coste elevado, ya que el usuario puede adaptar una furgoneta por un módico precio. Así que si ya se cuenta con un vehículo de este tipo o similar, bastará con introducir algunos cambios para poder disfrutar de la libertad y movilidad de una furgo camper.

Profesionales del sector camper como https://kfoam.es/, fabricantes españoles de todo tipo de colchones, fundas y espuma a medida para furgonetas camperizadas, recomiendan introducirse en el mundo camper para disfrutar de la libertad de poder irse de viaje donde se desee por muy poco dinero. Esta introducción puede realizarse de manera fácil y gradual, haciendo pequeñas adaptaciones a la furgoneta, como la introducción de unas camas delanteras, junto a un buen colchón de espuma a medida.

