Tipos de gorra según su forma por gorras.fun

viernes, 9 de octubre de 2020, 15:05 h (CET) En el mercado actual de la moda, existen muchos tipos distintos de gorras, tanto es así que es absolutamente imposible no lograr encontrar la gorra perfecta para cual entre todas las combinaciones de productos que puede llegar a haber, así que la mejor manera de dividir los tipos de gorras es con las siguientes categorías, que pasan a mencionar a continuación: Las gorras pueden ser calificadas por gorras de 5, 6 o 7 paneles Todas las gorras están formadas por varias piezas, denominadas paneles , estos elementos son otros de los elementos absolutamente diferenciales a la hora de poder clasificar las gorras por diferentes categorías, según su número de paneles, las gorras pueden ser catalogadas hasta en 3 segmentos distintos, que son los siguientes.

Gorras de 5 paneles

Como bien indica su nombre, las gorras de 5 paneles son aquellas que se forman por cinco partes iguales, en este caso, son las que se caracterizan por tener todo el frontal construido por un solo panel alargado, y los otros 4 paneles están en 2 en la parte trasera central y hay otro panel en cada uno de sus laterales, su forma es bastante característica y singular. Son las gorras ideales para aquellos que buscan llamar la atención y llevar un accesorio distinto a los que llevan los demás.

Gorras de 6 paneles

Quizás así de primeras no se sepa qué es una gorra de 6 paneles, pero sin embargo, son las más vistas y comunes en el mercado, estas gorras están constituidas por 6 paneles iguales, de forma triangular, colocando su parte ancha en la parte pegada a la visera, y el pico estrecho en la parte alta de la gorra. Cada uno de estos paneles están colocados de manera regular por toda la superficie perteneciente a la corona.

Gorras de 7 paneles

Son, sin duda alguna, las más originales y las más raras de ver por la calle, tienen una estructura similar a la de las gorras de 5 paneles, añadiendo otros 2 paneles de tamaño menor en las partes que unen el frontal de la corona con los laterales, por lo tanto, esto hace que las gorras de 7 paneles tengan sus partes distribuidas de manera irregular en cuanto a posiciones y dimensión a lo largo de la corona. Para aquellos que no quieren llevar lo común , las gorras de siete paneles son el accesorio idóneo para su cabeza.

