Ácido-Hipocloroso.es: ¿Qué es el ácido hipocloroso?

viernes, 9 de octubre de 2020, 13:37 h (CET) El ácido hipocloroso también conocido como HClO, es una sustancia que se produce de forma natural en los cuerpos y la misma sustancia química que producen los propios glóbulos blancos para combatir las infecciones y matar los patógenos mediante la oxidación y la cloración, esto hace que el ácido hipocloroso sea uno de los únicos agentes de desinfección no tóxicos Como desinfectante, la solución de ácido hipocloroso, aunque no es tóxica para las células del cuerpo, es letal para las bacterias y virus peligrosos conocidos que amenazan la salud.

Utilizado por primera vez hace más de 175 años, el ácido hipocloroso, es un líquido producido a través de un proceso llamado electrólisis, una técnica que utiliza una corriente eléctrica directa para impulsar una reacción química que de otra manera no sería espontánea.

La eficiencia germicida del ácido hipocloroso es mucho mayor que la del ión hipoclorito de sodio (OCI).

La distribución de las especies de cloro entre el ácido hipocloroso y el hipoclorito de sodio está determinada por el pH, como se ha explicado anteriormente.

El ácido hipocloroso (HCIO) es un ácido débil que se forma cuando el cloro elemental se disuelve en el agua y se mantiene dentro de un rango de pH definido, entre 3-6,5pH. Fuera de este rango el HCIO se disocia parcialmente, formando hipocloritos (CIO-).

El ácido hipocloroso es reconocido como el desinfectante más eficaz, seguro y biológico de la familia del cloro.

Inactivación de la bacteriaPara eliminar bacterias la limpieza con ácido hipocloroso es muy eficiente ya que es un desinfectante extremadamente poderosa.

En un estudio realizado en la década de 1940 se investigaron los niveles de inactivación en función del tiempo. Los resultados del estudio indicaron que el ácido hipocloroso es más eficaz que el hipoclorito de sodio, para la inactivación de estas bacterias.

Estos resultados han sido confirmados por varios investigadores que concluyeron que el ácido hipocloroso es 70 u 80 veces más efectivo que el hipoclorito de sodio para la eliminación de las bacterias y gérmenes.

El ácido hipocloroso es una molécula metaestable. Ya que puede volver al agua salada o convertirse en hipoclorito de sodio.

Fisiología

El ácido hipocloroso es uno de los biocidas más fuertes que se conocen. Es producido por el sistema inmunológico humano para matar a los organismos invasores y combatir las infecciones.

Cuando una herida rompe la piel humana, crea una puerta para que las bacterias y toda clase de patógenos dañinos invadan las células humanas.

Los neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, viajan en la sangre al sitio de la herida donde los patógenos están invadiendo.

Cuando un patógeno invasor o una infección amenazan una célula humana, el sistema inmunológico del cuerpo responde destruyendo el patógeno antes de que pueda dañar la célula.

Los patógenos invasores son ingeridos por los glóbulos blancos a través de un proceso llamado fagocitosis.

Una vez ingeridos, los glóbulos blancos producen un oxidante, el ácido hipocloroso.

Desinfección con ácido hipocloroso

El ácido hipocloroso es un ingrediente activo primario en el agua electrónica.

El agua electrónica se produce mediante la tecnología de la electrólisis, con los simples ingredientes de sólo sal, agua y electricidad.

Una alta concentración de ácido hipocloroso, es un ingrediente activo clave que es bien reconocido por las propiedades desinfectantes.

¿Por qué no se usa el ácido hipocloroso en todas partes?

Las soluciones de ácido hipocloroso (HCIO) se han usado durante más de 100 años y se utilizaron durante las guerras mundiales para desinfectar equipos médicos y vendar heridas.

El HCIO es una especie de oxígeno altamente reactivo. Esto significa que reacciona muy fácilmente y se convertirá rápidamente en agua salada.

Los sistemas de higiene del agua utilizan un método de electrólisis del agua para generar ácido hipocloroso, que genera una solución que permanece estable durante un período de tiempo prolongado.

¿Dónde y cómo se utiliza el ácido hipocloroso (HCIO)?

Con una nueva tecnología capaz de producir ácido hipocloroso de alta concentración y relativamente estable, este producto químico se utiliza ahora en muchas industrias, comercios, empresas y locales. Estas incluyen:

- Procesamiento de alimentos.

- Desinfección del hospital.

- La curación de las heridas.

- Célula comercial.

- Odontología.

- Colegios.

- Empresas

- Veterinaria.

- Tratamiento del agua.

¿Está el ácido hipocloroso reconocido por los organismos y empresas?

El HCIO es bien reconocido a nivel mundial.

- Administración de productos terapéuticos

- Organización Mundial de la Salud

- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

- Agencia de Protección Ambiental

- Ministerio de Salud,

- Agencia Europea de Química

- Servicio Nacional de Salud

