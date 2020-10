AleaSoft: Canibalización de precios y financiación, los temas que más preocupan a los proyectos renovables

A raíz de los comentarios y preguntas de los profesionales del sector de las renovables, se pueden sacar conclusiones sobre los temas que más les preocupan: la financiación, la cobertura de riesgos y la evolución futura de los precios de mercado El pasado 8 de octubre tuvo lugar el webinar sobre “Curvas de precios de mercado eléctrico para financiación de renovables” organizado por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) dentro del marco de las #CharlasRenovables. En el evento, donde se inscribieron más de 700 profesionales del sector de las renovables, los temas que se trataron giraron alrededor de algunos de los aspectos que más conciernen a los productores y desarrolladores de instalaciones de energías renovables, entre ellos: la financiación, la cobertura de riesgos y la evolución futura de los precios de mercado. El invitado, en esta ocasión, fue Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, empresa que, precisamente, ese 8 de octubre cumplía 21 años de su fundación.

Analizando las preguntas que los asistentes lanzaron después de la exposición inicial, se concluye que el impacto del aumento de la capacidad renovable, por ejemplo, con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sobre los precios de los mercados es uno de los temas que más preocupa a los profesionales del sector. Aspectos como la canibalización de los precios por las propias renovables, el apuntamiento respecto al precio medio del mercado o los vertidos fueron algunos de los que aparecieron entre las preguntas de los participantes.

A ello, Antonio Delgado Rigal explicó cómo las previsiones de los modelos de AleaSoft no muestran una tendencia a la baja de los precios en el largo plazo ni un hundimiento dramático del apuntamiento de las principales tecnologías renovables como la eólica o la fotovoltaica. La clave está en tener en cuenta no solo el mercado eléctrico español, ni el sistema eléctrico europeo, sino todo el sistema energético y de consumo de energía primaria a nivel continental. De esa manera, queda claro que hay suficiente espacio para que el aumento de la producción renovable, si es a un ritmo adecuado, no perturbe el equilibrio entre oferta y demanda del mercado en el largo plazo.

Hidrógeno verde

De forma un poco inesperada, el hidrógeno verde tomó protagonismo durante la charla. Después de la exposición inicial, quedó claro que la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables es un componente imprescindible a largo plazo para mantener el equilibrio de mercado. La producción de hidrógeno supondrá un aumento de la demanda de electricidad, para usarlo como combustible del futuro para el transporte, sobre todo pesado y de largas distancias, y para aquellas industrias donde la electrificación de algunos procesos, como los que necesitan calor, no es eficiente electrificarlos.

Además, el hidrógeno ofrece la capacidad de poder almacenar grandes cantidades de energía durante mucho tiempo. En estos momentos, la única tecnología suficientemente madura y con costes asumibles que permita todo esto es el hidrógeno.

Webinars públicos sobre la evolución de los mercados de energía y la financiación de proyectos renovables

Dentro del marco de divulgación acerca de los mercados de energía y la financiación de proyectos renovables, en AleaSoft se está organizando una serie de webinars sobre “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica”. La segunda parte de esta serie tendrá lugar el 29 de octubre y contará además con la participación de dos ponentes invitados de la consultora Deloitte, Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory, y se continuará profundizando en los temas analizados en la primera parte del webinar.

