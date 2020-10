Compactor consolida su crecimiento con el lanzamiento de una nueva web Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 13:17 h (CET) Compactor, la empresa de almacenaje y orden doméstico más conocida de Europa, ha lanzado un nuevo sitio web para satisfacer mejor las necesidades de almacenamiento y de ordenación de sus clientes En 1983 Giulio Epicureo descubrió las bolsas de almacenaje al vacío para alimentos durante un viaje a Japón y eso le inspiró para hacer su negocio familiar. Esa experiencia le hizo ver la necesidad de economizar espacio también en los hogares, y por esta razón aplicó el principio al vacío para guardar ropa y edredones. Así nacieron las famosas cajas de almacenaje al vacío Compactor. Desde entonces, estas bolsas y cajas de almacenaje al vacío innovadoras han transformado el mundo del orden doméstico. Lo que comenzó como la pequeña empresa de un solo hombre se ha convertido en una empresa multinacional que abarca desde Estados Unidos hasta Hong Kong. También tienen oficinas centrales en siete países diferentes que venden sus productos.

Para mantenerse al día con la presencia internacional en rápida expansión, Compactor ha rediseñado su web para adaptarse a las necesidades de sus clientes. Durante este año marcado por la pandemia mundial del Covid, el equipo de Compactor siguió reconsiderando el almacenamiento en el hogar ampliando aún más la oferta de productos y los resultados son evidentes. Durante el confinamiento, la web anterior experimentó un aumento de tres veces en el tráfico, lo que demuestra el valor que ofrecen los productos de Compactor. Para entregar sus productos de manera más eficiente, Compactor ha desarrollado una nueva web en solo 9 meses. La empresa ahora es capaz de enviar sus productos a cualquier ciudad europea de 24 a 72h con UPS, una de las mejores empresas de envíos del mundo, ofreciendo envío gratis a partir de 30 euros de compra. La web está diseñada para alcanzar un 99.5% de búsquedas orgánicas, pero lo más importante, la tecnología en la que está basada puede ayudar a la compañía a escalar globalmente y adaptarse a cualquier marketplace del mundo.

Las nuevas incorporaciones más destacables a la familia de productos Compactor son el Hybrid Luggage, la primera maleta con un sistema de almacenaje al vacío, y los muebles modulares de diseño escandinavo Ordena Walltrend. En cuanto al Hybrid Luggage, ha sido diseñado para el viajero que busca optimizar el espacio en su equipaje, funciona como una maleta y un contenedor de almacenaje al vacío. La mitad de la maleta cuenta con una bolsa de almacenaje al vacío incorporada para ropa voluminosa y la otra mitad es un espacio abierto para zapatos, neceseres y otros accesorios. Para los clientes que luchan con el espacio de almacenaje en su hogar, los muebles modulares Walltrend son la solución perfecta. La gama incluye estantes y armarios elegantes montados en la pared para aprovechar al máximo los espacios limitados sin sacrificar el estilo.

El lema de Compactor es "Love your space" y han aplicado esa filosofía no solo al diseño de sus productos, sino a su espacio digital moderno y fresco. Compactor ha demostrado antes que cuando otras empresas pueden fallar, sus productos y servicios están a la altura del desafío. El lanzamiento de su nueva web les hará continuar con este éxito.

