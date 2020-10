Robots Gallery lleva robots industriales de ocasión a 26 países Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 12:21 h (CET) La firma ha ampliado su stock en 200 nuevas unidades y proyecta su expansión a India Robots Gallery, empresa dedicada a la compraventa de robots industriales usados, sigue ampliando su expansión internacional. La evolución de sus productos y la adaptación a un mercado con necesidades cambiantes y urgentes le ha llevado a ser proveedor de empresas de numerosos sectores en todo el globo. En poco más de cinco años desde que comenzó su actividad, Robots Gallery ha llegado a tener presencia en 26 países, a los que provee de robots industriales que selecciona, recicla y reacondiciona.

"Su filosofía, centrada en conseguir la mejor selección y reacondicionado de robots industriales usados, se ha ganado la confianza del mercado y de las ingenierías especializadas en robótica de ocasión, y esto ha llevado a un aumento de la oferta de productos y servicios en colaboración con agentes de China, India o Chile".

Actualmente Robots Gallery continúa ampliando su stock con la adquisición de 200 unidades en Francia, que están destinadas a un proyecto de expansión en India. También está ampliando su presencia en el mercado nacional y trabaja en aumentar su alcance -no solo territorial, sino también estratégico y tecnológico- a través de nuevos acuerdos con compañías de Sudáfrica, Rusia o Brasil. Acuerdos que extienden no solo una oferta de productos y servicios, sino que atienden también a la realidad de un gran cambio global en la industria, con las necesidades tecnológicas y humanas que estas circunstancias exigen.

La propuesta es una oferta de facilidades y productos cada vez más completos, que agilizan la transformación de las plantas de producción a la Industria 4.0, atendiendo a la economía y la ecología. Como ejemplo, la venta de robots industriales de ocasión equipados con herramienta para labores como soldadura, la adaptación de herramienta de alta tecnología a brazos industriales reciclados o la venta directa de células robotizadas llave en mano. Son proyectos que van desde el paletizado automático a las variadas posibilidades en soldadura, mecanizado, pintura industrial u otros automatismos. Tanto si el cliente necesita un robot industrial usado como si le urge cualquier tipo de recambio, Robots Gallery se ha propuesto dar respuesta en todo momento.

“Cada vez hay más conciencia de la realidad global, y esto lleva a las compañías a evolucionar sus medios de producción, adaptándose a la necesidad de trabajar con unas exigencias cada vez mayores en términos de tecnología, calidad, fiabilidad, coste y celeridad en la producción. Es muy complicado: hay que ser a la vez productivo, rápido, constante, flexible y muy fiable”, afirma José Gay-Marín, CEO de Robots Gallery.

Además, el mercado es cada vez más consciente de la necesidad de una gestión cada vez más ecológica de los recursos, y la reutilización y reciclaje de robots industriales usados es una gran respuesta a este reto. También la seguridad e higiene en el trabajo son objetivos fundamentales en cada vez más plantas de producción de todo el planeta. Los robots industriales mejoran la calidad del trabajo en planta, evitando duros esfuerzos físicos o psicológicos (repetitividad) y asumiendo tareas peligrosas.

Robots Gallery está respondiendo con agilidad a la demanda de recursos en la automatización de procesos, facilitando a las empresas la reducción de costes y el aumento de su productividad, poniendo a su disposición equipos de personas experimentadas en el uso de la robótica que aceleran cada día el acceso y competitividad de las empresas en la industria 4.0.

Fuente: Spb_ Servicios Periodísticos Bilbao

