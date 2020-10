La Fisioterapia mejora el bienestar y facilita el diagnóstico de las enfermedades reumáticas según el CGCFE Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 11:53 h (CET) La intervención del fisioterapeuta disminuye el dolor e implementa hábitos posturales saludables, además de un adecuado ejercicio terapéutico Las enfermedades reumáticas son un conjunto de dolencias diversas, de origen no traumático, que afectan al aparato locomotor o musculoesquelético, pero también pueden afectar a otros órganos o tejidos conectivos. Según la Fundación Española de Reumatología, son enfermedades muy prevalentes en la población, que afectan al 25% de las personas mayores de 20 años y generan importantes tasas de incapacidad laboral.

En el Día Mundial de la Enfermedades Reumáticas, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) quiere recordar la importancia de la intervención de la Fisioterapia, como parte del tratamiento integral de estos pacientes, para disminuir el dolor e implementar hábitos posturales saludables, así como ejercicio terapéutico aplicado a las necesidades de cada paciente de forma personalizada.

Además del tratamiento farmacológico, las enfermedades reumáticas presentan importantes síntomas osteoarticulares y musculoesqueléticos, por lo que la Fisioterapia juega un papel primordial en el bienestar de los pacientes.

El fisioterapeuta ayuda al paciente en aspectos como facilitar la correcta realización de los ejercicios, a prevenir alteraciones secundarias, a romper la inactividad provocada por el dolor crónico, a mejorar aspectos psicofisiológicos como la tensión muscular, a evitar la progresión de las deformidades y a que el paciente aprenda a gestionar mejor su salud, en colaboración con el resto de los profesionales sanitarios. La Fisioterapia es especialmente positiva en la reducción de la rigidez matinal y el dolor, facilitando la movilidad y, por tanto, mejorando la calidad de vida de los pacientes.

Según los responsables del CGFE: "Estas patologías tan prevalentes generan un sinfín de derivaciones desde el médico de atención primaria a diversos especialistas: reumatólogos, traumatólogos y médicos rehabilitadores entre otros. Paradójicamente, después de meses y a veces años de deambular por los largos pasillos del Sistema Público Español, el paciente termina siendo derivado a Fisioterapia.

Si todos estos pacientes pasaran por la consulta de Fisioterapia en Atención Primaria, el Fisioterapeuta se encargaría de hacer un diagnóstico fisioterápico y derivar al especialista más apropiado para cada patología y para cada paciente en esa etapa concreta. Muchos se quedarían en Fisioterapia, algunos irían al reumatólogo, otros al médico de familia y así evitaríamos mucho dolor, mucho rabia y desesperación del paciente y sus familiares, liberaríamos las agendas de especialistas que no saben qué hacer con este tipo de pacientes y ahorraríamos millones de euros a un sistema sanitario necesitado de dinero. No estamos inventando nada, este modelo existe en la mayoría de países europeos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.