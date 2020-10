Lexington, Smart Factory de Schneider Electric reconocida Fourth Industrial Revolution Advanced Lighthouse Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 10:53 h (CET) Lexington es la tercera Smart Factory designada como Advanced Lighthouse y el End-to-End Lighthouse que representa un hito en la transformación digital de Schneider Electric. La estrategia de gestión digital de la energía de Lexington aprovecha la conectividad IIoT, la analítica Edge y la analítica predictiva para impulsar la eficiencia energética y los objetivos de sostenibilidad Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía, ha anunciado que su Smart Factory en Lexington, Kentucky, ha ganado la distinción Advanced Lighthouse de la 4ª Revolución Industrial (4IR) por el Fóro Económico Mundial (WEF). Lexington es la tercera fábrica de Schneider Electric que recibe este honor por el éxito en la adopción de tecnologías 4IR a escala con beneficios demostrados hasta la fecha. La fábrica de Schneider Electric en Batam, Indonesia, fue seleccionada en 2019 y Le Vaudreuil, Francia, fue seleccionado en 2018. Otras dos, Showcase-Monterrey (México) y Wuhan (China), también han sido designados como instalaciones de Developing Lighthouse.

La instalación de Lexington, de más de 60 años de antigüedad, fue la primera de las plantas de Schneider Electric en EE.UU. en convertirse en un sitio de exhibición de Smart Factory. Ejemplificando la innovación de "terreno baldío", integra las soluciones EcoStruxure basadas en IIoT de Schneider Electric, proporcionando lo último en herramientas digitales, incluyendo realidad aumentada, monitorización remota y mantenimiento predictivo, para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad y el ahorro de costes globales, al tiempo que ofrece una mayor agilidad y resistencia dentro de la operación.

"Las organizaciones manufactureras de todo el mundo se enfrentan a nuevos retos derivados de la pandemia y la consecuente recesión económica, combinados con la creciente amenaza del cambio climático", dijo Annette Clayton, presidenta y CEO de Schneider Electric, en América del Norte. "Schneider Electric es una prueba del poder del IIoT para impactar positivamente el resultado final y los objetivos de sostenibilidad". "Formar parte de la red mundial de Lighthouse nos permite compartir nuestros conocimientos y colaborar con los compañeros de la industria para lograr una mayor sostenibilidad y resistencia de las organizaciones, de modo que podamos recuperarnos y prosperar en medio de los períodos de adversidad".

Las instalaciones de Lexington han desplegado una estrategia de gestión digital de la energía aprovechando la conectividad de Industrial Internet of Things (IIoT), el análisis descriptivo Edge-based y el análisis predictivo basado en la nube para impulsar la eficiencia de sus operaciones. En la capa de productos conectados, EcoStruxure Augmented Operator Advisor ha mejorado el conocimiento operacional y ha reducido el tiempo de inactividad del equipo en un veinte por ciento. El EcoStruxure Power Monitoring Expert utiliza medidores y sensores conectados para crear potentes visualizaciones y análisis descriptivos del consumo de energía de las máquinas y procesos. El EcoStruxure Resource Advisor basado en la nube extrae datos granulares de las plantas y proporciona una plataforma para la gestión de la energía a nivel mundial, ofreciendo una visión predictiva de las tendencias de los costes de la energía y los patrones de gasto que permiten a los usuarios optimizar sus costes energéticos.

La planta de Lexington sigue impulsando la eficiencia dentro de la operación estableciendo nuevos puntos de referencia para esa Smart Factory:

La supervisión y el análisis del uso de la energía ha impulsado un ahorro de energía del 3,4% anual, contribuyendo a un ahorro regional de 6,6 millones de dólares desde 2012.

Aprovechando el software Discrete Lean Management de AVEVA se ha reducido el tiempo de inactividad no planificado de las máquinas en casi un seis por ciento gracias a una mayor visibilidad de las operaciones; además, el papeleo también se ha eliminado en un 90 por ciento.

La optimización con EcoStruxure Power and Buildings ha permitido una reducción de energía del 26%, una reducción del 78% de CO2 junto con los créditos de energía renovable (REC) y una reducción del 20% en el uso del agua. Los programas Smart Factory y Tailored Sustainable Connected 4.0 Supply Chain

Lexington Plant es parte de la iniciativa global de Schneider Electric para transformar digitalmente sus fábricas y centros de distribución. Esta Smart Supply Chain abarca cerca de 300 fábricas y centros de logística en más de 40 países que emplean aproximadamente 86.000 personas y utiliza las mismas soluciones de IIoT que ofrece a los clientes. Estas instalaciones son el núcleo del programa de la compañía Tailored Sustainable Connected Supply Chain 4.0, que crea una cadena de suministro personalizada, sostenible y conectada de extremo a extremo a través de los dominios Plan, Procurement, Make, Customer y Sustain.

Schneider Electric fue recientemente clasificado como el número 1 en el Top 15 de Europa del 2020 Gartner Supply Chain Top 25 y el número 4 en su compilación mundial. Además, Gartner designó a Schneider Electric Global Supply Chain como la empresa ganadora del año y mejor en el show Supply Chain Breakthrough of the Year con Smart Logistics.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fun & Serious confirma las charlas de Warren Spector y Harvey Smith en su X edición La Fisioterapia mejora el bienestar y facilita el diagnóstico de las enfermedades reumáticas según el CGCFE El CGCFE llama la atención sobre el papel de la Fisioterapia en los cuidados paliativos Plus500 anuncia su nueva función 'MultiGráficos' para usuarios expertos Condena por infección nosocomial o intrahospitalaria en Hospital de Fuenlabrada