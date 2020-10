La Fisioterapia y el bienestar personal con Clínica Salux Comunicae

viernes, 9 de octubre de 2020, 10:22 h (CET) La salud no es solo la ausencia de patologías, enfermedades, dolencias o malestar, la OMS define la salud como "el estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social". Esta verdad absoluta, se explica por la interrelación existente entre estos tres ámbitos ya que influyen directamente uno en los otros En lo que respecta a la fisioterapia, aunque su concepto puede variar de manera perceptible por su forma de articularse en los diferentes países, fue definida por la OMS en 1958 como “El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución”.

La sociedad actual lleva a vivir deprisa, sin tiempo para escuchar a los demás y mucho menos a uno mismo, es por eso que, a veces, el cuerpo manda alertas, se hace notar y es justo en ese momento en el que cada uno debe preocuparse por la salud, pero se pone un pequeño parche y se vuelve al estrés sin plantearse siquiera, si el estilo de vida es el responsable de que salten las alarmas del cuerpo.

A pesar de las dificultades que se encuentran en el día a día para “vivir mejor” cada vez son más la personas que deciden cambiar pequeños detalles que marcaran la diferencia. Para conseguirlo se encuentran centros que gracias al trabajo coordinado de todos sus profesionales ofrecen una atención holística y personalizada. Un ejemplo de este modelo integral es Clínica de Fisioterapia y osteopatía Salux, en ella, además de los mejores profesionales de la fisioterapia y la osteopatía, se pueden encontrar profesionales de la nutrición, la psicología o el yoga, que, a través de un trabajo coordinado, el uso de tratamientos personalizados para cada paciente y las actividades dirigidas como el yoga, pilates o ejercicios hipopresivos entre otros, persiguen realmente la mejora integral de la calidad de vida, y ayudan mediante pautas personalizadas a llegar a los objetivos.

Dentro de las ciencias de la salud, la fisioterapia ha sido durante mucho tiempo una de las mayores desconocidas e incomprendidas, a pesar de los demostrados múltiples beneficios que ofrece tanto físicos como mentales.

La población en general tiene una visión sesgada de la fisioterapia, asociándola en muchas ocasiones, solamente con la práctica deportiva o la rehabilitación tras lesiones traumáticas, o con los masajes relajantes, sin embargo, su función va mucho más allá, abarcando toda una serie de aspecto de la salud tanto física como psíquica. La fisioterapia se utiliza para el tratamiento de multitud de patologías y afecciones y es buena compañera de casi todas las especialidades médicas.

La fisioterapia interviene en multitud de áreas de la salud:

• Una de las áreas más conocidas donde interviene, es en las patologías relacionadas con el aparato locomotor, así es una gran aliada de la rama médica de la traumatología y la cirugía ortopédica, ayudando a recuperarse antes en los casos donde se producen lesiones traumáticas como fracturas, esguinces, contracturas, etc. o en la recuperación tras operaciones y cirugías entre otras. Dentro de esta se puede encontrar la aplicación de la fisioterapia al deporte, donde, además de ayudar a la recuperación temprana de lesiones u operaciones, también ayuda a prevenir diferentes tipos de lesiones en deportistas.

• Otra área importante en la que se desarrollan tratamientos específicos de fisioterapia es en reumatología. La reumatología es una rama de la medicina que se encarga de diagnosticar y tratar enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes sistémicas. Entre las enfermedades tratadas mediante fisioterapia en esta área, se pueden encontrar la artrosis, la fibromialgia, la artritis reumatoide, etc.

• También es fundamental en el tratamiento de afecciones y patologías de la infancia, por lo que también es una gran aliada de los pediatras, que encomiendan a la fisioterapia, la tarea de mejorar la clínica en pacientes con trastornos del desarrollo psicomotor y para el tratamiento de enfermedades como la parálisis cerebral, obteniendo excelentes resultados en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

• Los beneficios de la fisioterapia en neurología también son ampliamente conocidos, sirviendo tanto para mejorar la clínica en enfermedades con pronóstico más favorable, como para ofrecer cuidados paliativos en aquellas enfermedades degenerativas incurables o con mal pronóstico. Además del tratamiento de pacientes con lesiones medulares o traumatismos cerebrales, también se encarga de tratar y mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedades graves como el Parkinson o el Alzheimer.

En el caso de Alzheimer, por ejemplo, se enfrentan con una enfermedad incurable con un pronóstico de supervivencia a 10 años desde su diagnóstico. Por lo general afecta a personas de edad avanzada, pero en casos raros puede llegar a darse en personas de mediana edad. Estos pacientes se pueden beneficiar de cuidados paliativos que mejoren su calidad de vida y en este aspecto la fisioterapia proporciona herramientas eficaces para mitigar los efectos de la enfermedad y ralentizar su avance. Cuanto antes se empiecen a tratar los pacientes, más efectivos serán los tratamientos y mejores resultados se obtendrán en la calidad de vida de los pacientes.

Otras ramas de la medicina que requieren de los tratamientos de fisioterapia, son la cardiología, para acelerar la recuperación de los pacientes, por ejemplo, tras un infarto. En neumología, para mejorar los síntomas de enfermedades como la EPOC o el asma. En ginecología para la recuperación tras el parto o para la preparación física de la madre para el mismo. En oncología tanto para ofrecer cuidados paliativos a la propia enfermedad, como para tratar los dolores y problemas derivados de los tratamientos y cirugías que se aplican para intentar curarla o mejorar la esperanza de vida.

La fisioterapia como se ha visto tiene especial importancia en el acompañamiento de pacientes con padecimientos crónicos. El fisioterapeuta cuenta con los conocimientos y la capacidad necesario para llevar a cabo el seguimiento del paciente, realizar programas de actividades personalizados, adaptados a las necesidades, capacidades y objetivos del paciente, que permitan mantener las funciones y la calidad de vida del pen niveles aceptables, además de poder adaptar los programas de actividades a las necesidades y posibilidades en fases agudas de la afección del paciente.

Otro punto fuerte, que a menudo no es tenido en cuenta, es el enorme valor preventivo que ofrece este campo ya que ayuda a preparar y fortalecer el cuerpo para evitar posibles problemas posteriores. Ejemplos claros de la importancia de la prevención son la prevención de caídas corrigiendo la manera de caminar o la postura o la prevención de la Sarcopenia, mediante la aplicación de ejercicios específicos para cada caso concreto. Pero destacan principalmente dos:

El Envejecimiento Activo , puede considerarse otro modo de prevención ya que propone al usuario un ejercicio adaptando y saludable para cada persona particular.

, puede considerarse otro modo de prevención ya que propone al usuario un ejercicio adaptando y saludable para cada persona particular. La atención en Edad temprana se compone de diversos programas de intervención en niños con problemas funcionales persiguiendo mejorar y adaptar su capacidad funcional para evitar o paliar obstáculos que puedan dificultar la funcionalidad de estas personas en el futuro. Como se ha visto anteriormente la labor formadora que los profesionales de la fisioterapia realizan es muy destacable, tanto con los usuarios, sus familiares y cuidadores que deben aprender técnicas y ejercicios que practicar, como con otros profesionales sanitarios con programas de movilización y transferencia de enfermos, higiene postural, etc.

También, como se ha podido comprobar a lo largo de esta nota de prensa, el marco de actuación de un fisioterapeuta es bastante amplio y muchas veces sus labores son grandes desconocidas entre la población en general, pese a los grandes beneficios que puede aportar a la calidad de vida y la salud de las personas.

En la práctica diaria, los fisioterapeutas utilizan diferentes agentes físicos para el tratamiento de las diferentes afecciones, frío, calor, electricidad, agua, etc, pero se debe dejar claro que las herramientas más importantes que utiliza un buen fisioterapeuta son sus conocimientos y sus manos, gracias a sus conocimientos sabe cómo tratar cada problema, y gracias a sus manos, pueden aplicar con éxito las diferentes terapias manuales que son fundamentales en la mayoría de tratamientos.

