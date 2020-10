Los e-commerce podrían perder 55,57% de sus ventas en Black Friday: BotsLovers es la solución Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 16:53 h (CET) Durante el próximo Black Friday las empresas tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas hasta en un 646%, o podrán perder hasta un 55,75% de clientes si no logran dar respuesta a todas las solicitudes recibidas. Por ello la solución es tener un asistente virtual de BotsLovers.com, que puede ofrecer una atención al cliente 24/7 e incluso impulsar las ventas al recomendar productos basados en los gustos de los consumidores Ya se acerca una de las fechas más esperadas por los consumidores de todo el mundo: el Black Friday. El próximo 27 de noviembre será el día en que las empresas tendrán la oportunidad de brindar las mejores ofertas y por lo tanto de multiplicar sus ventas. Según Black Friday Global, un estudio llevado a cabo en 55 países, el 55,75% de españoles está dispuesto a buscar gangas ese día y las ventas aumentarán un 646% con respecto a un viernes normal.

Sin embargo, está comprobado que los negocios podrían perder ese 55,75% de ventas durante esta temporada. Todo porque a este evento se suma la necesidad por parte de las empresas de poder atender los mensajes masivos de todos sus clientes en un corto de periodo de tiempo. No es fácil ni barato contar con el suficiente personal de atención al cliente para darle respuesta a sus cientos de dudas en temas como productos, envíos, precios o descuentos.

Nielsen menciona en su último estudio que la compra online ha subido un 48,1% desde la era Covid-19 en marzo y muchos de estos visitantes abandonan fácilmente la páginas porque no encuentran una respuesta ágil y práctica a sus dudas, ya que gracias a la alta oferta se hace muy fácil ir a las páginas de la competencia y tomar otra decisión.

Según un estudio de Verint Systems, la lealtad de los consumidores disminuye con los años y retener a un cliente se hace cada vez más difícil para las empresas. Teniendo en cuenta al cercano Black Friday, tener un bot (también llamado chatbot o asistente virtual) para e-commerce y atención al cliente, puede ayudar a potenciar las ventas y a mejorar los índices de respuesta en temporadas de alta demanda.

Por eso BotsLovers.com, la startup española de asistentes virtuales con presencia en Latinoamérica y una amplia gama de clientes como Alcampo, Carrefour Property, Samsung, Telefónica y Teka, ofrece soluciones para empresas grandes y pequeñas durante el Black Friday con bots pre cargados y pre entrenados, que permiten tener un producto rápido, competitivo y eficiente.

Con canales de voz como Alexa, Google Assistant y de texto como web, Facebook Messenger e incluso WhatsApp, los bots pueden estar presentes en donde realmente se comunica el usuario y así brindarles una atención muy diferente a la que haría un asesor regular. El bot está disponible 24/7 sin limitaciones de horario y responde a las dudas más frecuentes que pueda tener un usuario. A esto, se suman los bots de ecommerce, que con pocas preguntas pueden facilitar la búsqueda del cliente, sugerir productos acordes con sus preferencias y aumentar las ventas hasta en un 30%. Lo último resulta muy oportuno, pues como menciona Paynopain, el 74% de españoles buscará ideas para regalos vía online durante este Black Friday.

Sin duda, los bots han dejado de ser un tema del futuro para convertirse en una alternativa para las empresas que quieren mejorar su comunicación con el cliente y darle al usuario una experiencia más completa en el proceso de compra. Por ello, BotsLovers.com se posiciona como un partner de bots para orientar a las empresas en el uso e implantación de los asistentes virtuales teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente para que no pierdan ni una sola venta durante el Black Friday.

Vídeos

Habla con el bot de alcampo, recomienda productos y brinda atención al cliente

Habla con el bot de Teka

Bots para Whatsapp

Habla con el bot de Johnnie Walker, un recomendador de productos personalizados



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.