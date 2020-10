Blockzy: una nueva y revolucionaria herramienta de pagos capaz de conectar 800 millones de usuarios Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 13:21 h (CET) Blockzy Technologies lanza su herramienta de pagos basada en Blockchain, que facilita la transacción eficiente de dinero en tiempo récord y de forma segura. Esta nueva plataforma, con penetración mundial, conecta a 800 millones de usuarios y permite pagos y remesas transfronterizas instantáneas en moneda local Blockzy Technologies lanza BLOCKZY una nueva y revolucionaria herramienta de envíos de remesas de dinero, a nivel internacional, que aprovecha las ventajas del Blockchain y que elimina las trabas en cuanto a costo, tiempo y uso de los canales tradicionales. Esta plataforma nace con el objetivo de dar una respuesta eficaz a los pagos y remesas transfronterizas. BLOCKZY permite a los usuarios solicitar y pagar productos o servicios públicos, enviar fondos o realizar pagos internacionales, de una manera fácil, rápida y segura suprimiendo las barreras financieras entre las personas y la industria bancaria.

Su precedente, InkaPay surgió en 2013 y supuso, por aquellos entonces, un enorme avance de los pagos digitales en el incipiente sector de las FinTech al permitir, centralizar pagos y cargos en una sola plataforma a través de una interfaz fácil de usar, cómoda e intuitiva que facilitaba el envío y la recepción de dinero; en particular remesas, entre familias, amigos y clientes de forma ágil, rápida, y sencilla, en más de nueve monedas diferentes en América, Europa y Asia.

BLOCKZY, explica Roger Benites, su fundador, “ha forjado asociaciones con más de 40 bancos regulados localmente, EMI, PSP, en los 5 continentes para que los usuarios se sientan como residentes locales en cualquier lugar, creando y promoviendo la inclusión financiera. Hemos logrado, continúa Benites, eliminar las barreras financieras entre las personas y la industria bancaria local gracias a la utilización de la más revolucionaria tecnología de las criptomonedas: el Blockchain”.

"Esta nueva plataforma de pagos (depósitos, remesas, recargas, etc.) incorpora lo último en tecnología de gestión digital, brinda a sus usuarios la oportunidad de realizar operaciones económicas de forma rápida, directa, cómoda, sencilla, y eficaz con la máxima garantía, rapidez, discreción y tranquilidad. En cuanto a las características singulares de BLOCKZY", enumera su fundador las siguientes: “pagos y remesas transfronterizas; pagos en la moneda local independientemente del país que sea, eliminación de barreras financieras, transacciones de pagos y otras operaciones de forma instantánea, con total seguridad y fiabilidad, los mejores cambios y tarifas más bajas y, por último, los usuarios podrán depositar y retirar tanto en dinero nacional o regional, denominado FIAT, como en Criptomonedas. Además, afirma Benites, “cuenta con presencia mundial en los cinco continentes y puede utilizarse en el comercio electrónico, como Tarjetas Visa Recargas y BTM. Se integra a empresas a través de su API”.

El proceso para formar parte de esta Plataforma es muy sencillo e intuitivo, únicamente se necesita registrarse en BLOCKZY como usuario y ser propietario de una cuenta bancaria activa de la que sea titular. Una vez registrado, el usuario podrá realizar tres operaciones diferentes para enviar dinero a: usuarios BLOCKZY, a mi billetera y a usuarios no registrados. Actualmente cuenta con un registro de 180.000 usuarios.

Blockzy Technologies ha adquirido su propio número de identificación bancaria (BIN) a través de uno de los bancos más importantes socios en Estados Unidos. Fruto de esa asociación global, ha desarrollado la posibilidad de utilizar la red VISA P2P para enviar remesas a los países donde tiene presencia local. Así lo expresa Benites “al trabajar directamente con los emisores bancarios, evitamos pasar por intermediarios y los usuarios se conectan directamente a la red mundial VISA”. Los titulares de la tarjeta BLOCKZY Visa pueden enviar pagos a cualquier persona que tenga una Visa prepago o tarjeta de débito que admita la red P2P, es decir: “sus usuarios pueden conectarse instantáneamente a una red de 800 millones de usuarios repartidos en todo el mundo. Un hecho diferenciador y disruptivo”, alega Benites.

En definitiva, BLOCKZY es una nueva plataforma revolucionaria, de referencia internacional, que ha sabido incorporar los cambios acontecidos en el ecosistema financiero al eliminar las barreras financieras entre las personas y la industria bancaria. Opera en más de 40 países de América Latina, Europa y Asia. Posee oficinas corporativas en Argentina, Brasil, Perú y España.

