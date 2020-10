AleaSoft: 1999 – 2020 – 2041: Pasado, presente y futuro de la energía en Europa

Con motivo del 21.º aniversario de AleaSoft el día 8 de octubre, se presenta en este artículo una breve comparación del sistema eléctrico presente con el que había hace 21 años y con el que se espera dentro de 21 años Hace 21 años

Sin duda el mundo ha cambiado mucho en los últimos 21 años, y el sector eléctrico, y el sector de la energía en su conjunto, han sufrido cambios especialmente significativos. Un ejemplo muy claro es cuánta electricidad se consumía y cómo se producía la electricidad. Desde 1999 hasta 2018, la producción de electricidad en los países de la Unión Europea creció un 14%.

Este valor del crecimiento del 14% de la electricidad producida puede que no diga mucho por sí solo. Pero comparado, por ejemplo, con el aumento del consumo energético total, es decir, tanto electricidad como combustibles para transporte, industria, calefacción, agricultura, etc., que solo fue del 2% en todos estos años, indica claramente que la economía se está electrificando. Es decir, de toda la energía que se usa en Europa, una fracción cada vez mayor es en forma de electricidad, si bien, de momento el ritmo de electrificación no es significativo: en 1999 un 20% de toda la energía final consumida fue en forma de electricidad, mientras que en 2018 había aumentado solamente hasta el 23%.

El impacto que la producción de toda esta electricidad tiene en el medioambiente también ha cambiado en los últimos 21 años. Las emisiones de CO2 debidas a la producción de electricidad y calor cayeron un 21% entre 1999 y 2018. Esta caída de las emisiones ha sido debida principalmente a un aumento de la generación de electricidad a partir de fuentes de origen renovable del 135% desde 1999, pasando de representar el 16% de toda la electricidad producida a un 33% en 2018.

De aquí a 21 años

Como parece que la crisis no va a acabar con todo, el mundo continúa avanzando. La dirección que la sociedad ha decidido tomar es hacia una civilización más sostenible que produzca una huella menos dañina en el planeta y sus recursos. Esta visión afecta a todos los ámbitos: economía, consumo, producción, vivienda, etc. y evidentemente, al sector de la energía.

Dentro de 21 años, en 2041, Europa estará a medio camino entre los objetivos medioambientales de 2030 y los de 2050. Estos últimos, si todo va como se espera, apuestan por la descarbonización total y por una economía neutra en emisiones de gases de efecto invernadero. El Parlamento Europeo acaba de elevar el objetivo de reducción de emisiones de CO2 al 60% con respecto a los niveles de 1990. Si se pretende conseguir cero emisiones netas en 2050, en 2040, la reducción deberá estar alrededor del 80%.

Si la transición energética avanza como se espera, la Europa de 2041 será una sociedad mucho más sostenible, con una economía basada principalmente en fuentes de energía renovables donde la eficiencia energética habrá aumentado mucho. La electrificación habrá ayudado a avanzar en la descarbonización del sector doméstico y parte del industrial y del transporte. En estos dos últimos sectores, el hidrógeno verde estará muy presente como combustible libre de emisiones tanto en su producción, a partir de electricidad renovable, como en su combustión. Además, el hidrógeno será un gran almacén de energía proveniente de plantas fotovoltaicas y parques eólicos que conseguirán así acumular grandes cantidades de energía para períodos largos de tiempo y evitar vertidos.

