Vuelven las melenas midi tantos lisas como rizadas

jueves, 8 de octubre de 2020, 11:32 h (CET) Los estilistas Paul Tudor (David Künzle Fuencarral) y Roxana Gutu (Lobelia Sagasta) nos acercan las tendencias para este otoño en cuánto a melenas midi tanto en cabello liso como rizado, una línea de corte definida por una longitud media para jugar con capas, desplumados y movimientos muy marcados, como demuestran los nuevos looks de actrices como Emilia Clarke o Jessica Chastain.

El midi es un corte horizontal en longitud que llega desde el lóbulo de la oreja hasta la altura de la barbilla, a diferencia del maxi, que va desde la altura de la línea mandibular hasta poco más abajo de las clavículas. Una melena midi puede hacerse con un efecto bob que estilizará y dará una línea algo más atrevida y distinta: “El midi puede acentuarse gracias a un ligero contouring y unas mechas balayage bajas, para marcar algo más el efecto que se quiera buscar, ya sea para hacer un corte con peso y volumen, o un efecto muy desenfadado” – comenta Paul Tudor, primer estilista y director del salón David Künzle Fuencarral, que no las recomienda si se tiene el cabello fino: “En este caso se hacen pixies. Además, hay que tener en cuenta la forma del óvalo de la cara. Para crear luminosidad, aconsejo acompañar con mechas shatush. Las melenas midi quedan muy bien en caras alargadas, es conveniente en la parte de los laterales romper con un pequeño desfilado. En caras redondas, se puede combinar con un bob”.



Desde Lobelia Sagasta, su directora Roxana Gutu apunta a las melenas midi con baby bangs: “Hasta la barbilla y sin tocar el hombro, las melenas de longitud media tipo blunt bob se llevarán con flequillo corto (baby bangs) y más entrado el invierno, más lisas y pulidas, además influye que llevaremos jerseys de cuello alto o bufandas”.



Si hablamos de medias melenas con rizos, al igual que el pasado año, vuelven con grandes ondas, salvajes y deshechas trabajadas con difusor y espuma: “Sugiero no cepillar demasiado ni tampoco peinar, ya que dañaríamos el rizo y este podría abrirse, perdiendo toda su fuerza y elasticidad. Para una buena melena midi curly de rizo fuerte y grueso, nada como tirar de acondicionador y una buena crema o aceite aplicado sobre el cabello húmedo. Se recomienda también revolver la melena con los propios dedos o bien peines de púa ancha, junto a la aplicación de mascarillas hidratantes contra la sequedad y el encrespamiento”. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

