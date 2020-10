La mascarilla AD-TECH que inactiva al coronavirus, ya se puede adquirir online en España Comunicae

jueves, 8 de octubre de 2020, 09:37 h (CET) Higimed.com ha comenzado a distribuir online desde España, la codiciada "mascarilla portuguesa", la primera mascarilla textil con capacidad de inactivar el virus SARS-Cov-2 (Covid 19) Hasta que la comunidad científica consiga desarrollar una vacuna eficaz contra el SARS-Cov-2 (Covid-19), una de las mejores alternativas que se puede encontrar para combatir el virus es la mascarilla Ad-Tech, la primera mascarilla textil con capacidad de inactivar el virus SARS-Cov-2 (Covid 19) y la cual puede adquirirse en la web Higimed.com por 9,95 €.

Esta mascarilla ha sido desarrollada en un proyecto de cooperación entre la comunidad empresarial, académica y científica de Portugal, entre los que destacan, el centro tecnológico CITEVE, el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa (iMM) y la Universidad do Minho.

La conocida como “mascarilla portuguesa” tiene una serie de características que la hacen única a la hora de proteger contra el coronavirus. A continuación, se detallan los puntos fuertes de esta mascarilla capaz de inactivar el coronavirus.

Cumple las normativas

Existe en el mercado una gran variedad de productos de protección contra el coronavirus que no han sido homologados o no cumplen las normativas vigentes, por lo que es de vital importancia que adquiramos mascarillas con los más altos estándares de calidad.

Es por este motivo que se está ante una mascarilla que cumple las principales normativas relacionadas con la protección frente al coronavirus. La mascarilla Ad-Tech cumple con la normativa CWA 17553:2020 de nivel 2; está certificada por CITEVE (Portugal) para una capacidad de retención de partículas igual al 95% y por DGE (Francia) para una capacidad de retención de partículas de más del 95%.

Otra característica importante respecto a los certificados es que cuenta con certificación OEKO-Tex, que garantiza la ausencia de cualquier producto químico nocivo en la fabricación.

Propiedades antimicrobianas

Esta mascarilla tiene un antimicrobiano activo y está compuesta por varias capas de tejido. Su tejido tiene propiedades antimicrobianas que actúa como escudo contra virus y bacterias (99% de efectividad) y mantiene su eficacia hasta 50 ciclos de lavado doméstico.

Es una característica básica la capacidad de filtración las distintas bacterias en un porcentaje elevado. Ya que si se utiliza mascarillas u otros artículos con una baja capacidad de filtración se está totalmente expuestos a posibles contagios.

Repelente al agua y anti-olor

Puede parecer una característica menos importante, pero la capacidad para repeler el agua y un rápido secado es algo fundamental ahora que comienza el invierno y el mal tiempo.

Hay que recordar que las mascarillas que se mojan y no son capaces de repeler los líquidos pierden rápidamente su eficacia, haciendo que la exposición al virus sea mucho mayor.

En la actualidad es indispensable tomar todas las medidas necesarias para protegerse contra el coronavirus y poder combatir esta pandemia. Para ello, nada mejor que decantarse por la mejor mascarilla textil del mercado.

La mascarilla Ad-Tech se puede adquirir ya de forma online desde España y disponer de ella con la seguridad de estar totalmente protegidos frente al coronavirus. Su gran eficacia, el cumplimiento de todas las normativas y otros puntos destacables como su reutilización, capacidad de repeler el agua y olores, hace de ella un artículo totalmente recomendado en los tiempos que estamos viviendo.

