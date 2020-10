Nuevo mando termostato inalámbrico para el control inteligente del sistema de zonificación KOOLNOVA Comunicae

miércoles, 7 de octubre de 2020, 17:01 h (CET) KOOLNOVA amplía su gama de mandos inalámbrico e incorpora a su catálogo el mando INFINITY con nuevas prestaciones y una estética completamente renovada El nuevo mando termostato INFINITY, ha sido diseñado para optimizar el funcionamiento de los sistemas de zonificación inalámbricos KOOLNOVA. Este nuevo mando es capaz de gestionar a la vez sistemas zonificados de climatización por conductos de aire, instalaciones de suelo radiante, radiadores e incluso techos refrescantes.

Hoy en día se necesitan dispositivos que ofrezcan mayor capacidad, durabilidad y estabilidad, está motivación ha llevado a esta empresa española a diseñar el primer mando termostato inalámbrico del mercado alimentado mediante batería recargable. Con una simple carga es capaz de funcionar durante meses, reduciendo la generación de residuos en comparación con otros mandos inalámbricos que funcionan con pilas de un solo uso, no recargables.

Respecto a la usabilidad del producto, el termostato de última generación dispone de una interfaz gráfica full color intuitiva y fácil de navegar, además de la posibilidad de elegir entre 6 idiomas diferentes.

En cuanto a la estética del nuevo mando, cabe destacar los materiales empleados en su fabricación como son el aluminio y el cristal. El uso de metal en vez de plástico le aporta un aspecto novedoso, al mismo tiempo que un tacto suave y agradable durante su manejo.

Este mando inalámbrico no necesita instalación alguna de cableado para un correcto funcionamiento del sistema de climatización, conecta con la difusión motorizada pulsando un botón. Cada mando termostato incluye un soporte de pared, cuya fijación es mediante tornillos ocultos. Gracias al uso de este soporte el mando queda perfectamente integrado en cada estancia.

INFINITY es un ejemplo más de la filosofía que defiende KOOLNOVA en cada producto que incorpora a su catálogo. Tecnología, control, calidad, eficiencia energética, diseño y respeto por el medio ambiente. Productos pensados para facilitar el trabajo al instalador y mejorar el confort del usuario final.

