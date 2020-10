LEVERADE lanza el primer chequeo de COVID19 para federaciones deportivas cumpliendo el protocolo del CSD Comunicae

miércoles, 7 de octubre de 2020, 13:41 h (CET) LEVERADE desarrolla la primera herramienta de chequeo de salud COVID19 integrada en una plataforma de gestión de federaciones y clubes deportivos. Ayudando a que la actividad deportiva no se reduzca a causa de la pandemia LEVERADE, líder en el desarrollo de aplicaciones para la gestión deportiva, ha lanzado la primera herramienta de chequeo de salud COVID19 que cumple con el protocolo definido por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La continua monitorización de la salud y los chequeos de COVID19 se han convertido en la nueva normalidad en la mayoría de las organizaciones deportivas, como una medida clave sugerida por el gobierno y los reguladores de sanidad. La funcionalidad de chequeo de salud de LEVERADE ofrece a federaciones y clubes una herramienta fácil de usar en la que los propios participantes y público completan su chequeo antes de asistir a los entrenamientos y a las competiciones.

El chequeo de salud de LEVERADE es la primera herramienta de chequeo COVID19 que cumple con el protocolo marcado por el CSD y completamente integrada en una plataforma de gestión de federaciones y clubes deportivos. Los usuarios completan el chequeo fácilmente desde cualquier dispositivo. Manteniendo la privacidad, los administradores pueden hacer un seguimiento de los informes y notificar a sus miembros antes cualquier posible exposición al COVID19.

“El COVID19 ha supuesto un gran cambio, temor y confusión en el mundo del deporte, sobre todo en las federaciones deportivas que regulan la competición de millones de personas en España.” Comenta Antonio Romero, fundador y CEO de LEVERADE. “Nuestro objetivo ha sido siempre facilitar la gestión deportiva y minimizar el trabajo realizado por el personal federativo y de los clubes. A principios de verano empezamos a desarrollar esta herramienta para facilitar el control durante la temporada, permitiendo que se compita con las máximas garantías. Cuando el CSD publicó en septiembre su protocolo, vimos que era prácticamente igual a nuestro chequeo de salud, y lo hemos adaptado para que cumpla al 100% con sus requisitos. Esta funcionalidad avanzada la estamos ofreciendo gratis a todos nuestros clientes mientras dure la pandemia. Además, se ha desarrollado de modo que cualquier federación y club que no trabaje todavía con nosotros pueda utilizar el chequeo de salud sin necesidad de cambiar de sistema de gestión.”

LEVERADE continuará mejorando su plataforma en las próximas semanas para permitir una vuelta a la normalidad más segura y ayudando que la actividad deportiva no se reduzca a causa del COVID19.

