Bodegas Fundador nominada como Mejor Bodega Productora de Brandy en el Mundo Comunicae

miércoles, 7 de octubre de 2020, 13:25 h (CET) Bodegas Fundador recibe en los últimos cuatro años la tercera nominación a la Mejor Bodega Productora de Brandy en el mundo. La final se celebrará en una Gala Virtual donde se anunciará la Mejor Bodega Productora de Brandy del Mundo el día 18 de noviembre El pasado viernes 2 de octubre, la International Wine and Spirit Competition (IWSC) anunció de nuevo la nominación de Bodegas Fundador como Mejor Bodega de Brandy en el mundo, dentro de los cuatro finalistas anunciados. Este año alcanza aún mayor relevancia, ya que será la única bodega de España en haber conseguido una nominación en todas las categorías (brandy, ron, whisky, ginebra, vodka, licores, etc...).

La International Wine & Spirit Competition (IWSC), está considerada por los expertos como una de las citas más importantes del mundo del vino y espirituosos a nivel internacional. Prueba de ello es su estructurado y riguroso proceso de valoración, que tiene una duración de siete meses, y su jurado, formado por 400 jueces de treinta países diferentes entre los que se encuentran Masters of Wine, sumilleres, compradores y periodistas especializados. Los galardones y reconocimientos recibidos en esta competición están considerados como “Los Oscar del Sector”.

Con esta nominación recibida por Bodegas Fundador, la tercera como Mejor Bodega de Brandy en el Mundo en los últimos cuatro años, se consolida internacionalmente la excelencia de dicha compañía en la elaboración de Brandy, junto al galardón recibido en la misma competición en 2019 por uno de sus productos super-premium “Fundador Supremo 18YO Oloroso Sherry Casks” como el Mejor Brandy del Mundo, además de reconocer a la compañía como Mejor Bodega Productora de Vinos Fortificados del Mundo.

Rafael Rendón, Director General de Bodegas Fundador, afirma “Es un orgullo para nosotros recibir este reconocimiento a través de una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Obtener una nominación durante tres años significa un gran reconocimiento para todo el equipo de Bodegas Fundador, por su labor, esfuerzo y profesionalidad. Todo esto refleja el trabajo y la dedicación enfocados a conseguir la máxima calidad en nuestros Brandies”.

Estos reconocimientos son sinónimo de prestigio. Las Bodegas Fundador son las más antiguas de Jerez y cuentan con una historia, una arquitectura bodeguera y joyas enológicas únicas en el mundo. Uniendo tradición e innovación, esta bodega ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos. La excepcionalidad de sus Sherry Casks, que envejecen los mejores vinos de Jerez, permite elaborar expresiones únicas de Brandy, entre las que se encuentran la colección Fundador Supremo que en los últimos años ha conseguido los mejores reconocimientos por los catadores más expertos. La innovación tiene como objetivo la premiumización de las marcas de Brandy que se elaboran en las bodegas y lleva a Fundador a estar entre los más grandes del mundo por su excelencia y calidad.

Más información: https://iwsc.net/news/spirits/iwsc-reveals-the-distilleries-shortlisted-for-top-spirit-trophies

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.