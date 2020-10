Los cuatro equipos de Giti Tire se suben al pódium en la Nürburgring 24h Comunicae

miércoles, 7 de octubre de 2020, 13:37 h (CET) Los cuatro automóviles de Giti Tire Motorsport lograron entrar entre los tres primeros puestos de sus respectivas clases en las 24 horas de Nürburgring; unas carreras llenas de acción, en las que la gestión de los neumáticos resultó decisiva para superar las terribles condiciones climáticas. El pionero equipo de carreras femenino #gitiracing cautivó a la audiencia local La carrera se celebró del 24 al 27 de septiembre, aunque se suspendió a las 23:00h del sábado debido a la fuerte lluvia y se reinició a las 08:00h del domingo. Solo 70 de los 97 equipos originales pudieron ver la bandera a cuadros antes de las 15:30 horas del domingo.

El Giti Tire Motorsport de WS Racing Audi R8 LMS GT4 terminó en primer lugar en la clase SP8, mientras que el Volkswagen Golf VII GTI CLUBSPORT llegó en un fantástico tercer lugar en la clase VT2. La clase SP3T demostró ser un gran éxito para la audiencia, con el Volkswagen Golf VI GTI CUP terminando en segundo lugar y el pionero equipo de carreras completamente femenino #gitiracing en su Volkswagen Golf VII GTI TCR terminó en un increíble tercer puesto pese a tener que superar un accidente y las consiguientes reparaciones en el garaje.

Con un equipo de solo mujeres dentro y fuera de la cabina, el Giti Tire Motorsport de WS Racing ya hizo historia el año pasado como la primera tripulación exclusivamente femenina en competir en las 24 horas de Nürburgring, logrando una gran cantidad de seguidores al cruzar con éxito la línea de meta tras 14 interminables horas de reparaciones en el motor.

En esta edición, con solo un puñado de espectadores permitidos en el circuito, Giti Tire preparó un cronograma de comunicación global que incluía una historia completa del equipo, entrevistas con conductores e ingenieros, sesiones virtuales de encuentro y saludo a los pilotos y la cobertura tanto de la carrera como de su preparación. Adicionalmente, las relaciones públicas externas se han impulsado aún más gracias a la asociación del fabricante con Motorsport.com y con una productora de televisión alemana que ha tomado muchas horas de metraje para un próximo documental que se titulará Girls Only.

La actividad de #gitiracing en las redes sociales también siguió de cerca los desafíos de sus neumáticos y las tecnologías abordadas con estos para satisfacer las intensas demandas de las carreras de resistencia y de alta potencia. Posteriormente, estos aprendizajes en la competición se llevan "De la pista de carreras a la carretera", como se destaca en su sitio web.

Todos los coches de Giti utilizaron neumáticos GitiCompete GTR1, que forman parte de una amplia gama de neumáticos de competición que se usan en eventos deportivos de motor de todo el mundo. Gracias a su participación deportiva, Giti adapta los resultados de la tecnología probada en los circuitos de competición para desarrollar aún más sus carteras de automóviles de pasajeros de uso diario.

Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto en Giti Tire Europe, dijo: “Antes de la carrera, dijimos que sería una Nürburgring 24 horas como ninguna otra, y con algunas de las condiciones de carrera más desafiantes que jamás hayamos experimentado, ciertamente así fue. Las condiciones de la carrera fueron extremadamente desafiantes, no solo en términos de clima húmedo sino también de frío. La gestión de los neumáticos fue un factor clave, y durante la calificación y el calentamiento seguimos haciendo modificaciones leves para garantizar que los neumáticos ofrecieran el máximo rendimiento. La información técnica que hemos recopilado durante esta carrera es extremadamente interesante y, al igual que con todas las carreras, veremos qué aprendizajes podemos adaptar para seguir mejorando nuestros neumáticos Giti, GT Radial y Runway".

"Cuatro resultados entre los tres primeros puestos de sus respectivas clasificaciones en una carrera con mal tiempo es un logro asombroso", concluyó Stefan Brohs, Director de Marketing de Giti Tire Europa. “Y logramos llevar la emoción y el entusiasmo de una de las carreras más vibrantes y desafiantes del automovilismo a los hogares de millones de personas. Pero no nos vamos a detener ahí, toda la información y las imágenes de video que hemos recopilado se utilizarán en las redes sociales durante meses, y continuaremos creando aún más imágenes e impulsando el alcance y el conocimiento de la marca gracias al extraordinario Giti Tire Motorsport de WS Racing y su equipo enteramente femenino".

Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el afamado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Según un informe realizado por Borrox, las PYMES han sido las más afectadas por la presente crisis 5 factores que podrían impulsar la actividad del sector inmobiliario este otoño SunMedia apuesta por el talento y la internacionalización para vencer la Covid-19 Antinoos la única agencia de España en organización de bodas para el colectivo gay "Kompartiendo" escalera. Fincas Chicote expone la realidad de los vecinos que conviven con Okupas