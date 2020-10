La tienda erótica líder en España amantis comienza a franquiciar su modelo de negocio Amantis lidera el sector de tiendas eróticas en España con 8 locales operativos y un potente canal de venta online Redacción Siglo XXI

miércoles, 7 de octubre de 2020, 12:09 h (CET) El sector de los sex shops ha evolucionado notablemente con los años. En un momento en el que los productos eróticos se vendían en tiendas oscuras y escondidas, amantis apostó por una tienda amigable y abierta a todo el público. Así se presentaba hace más de 20 años su primer local, ubicado en el barrio madrileño de Chueca. Se trataba de una tienda llena de luz, agradable, con profesionales empáticos que conseguían que los clientes se sintiesen cómodos y pudiesen comprar con total naturalidad.



Ahora en 2020 la compañía apuesta por la franquicia, permitiendo a emprendedores y emprendedoras formar parte de un negocio estable y rentable, con alta demanda y el respaldo de una marca consolidada. “El lanzamiento de la propuesta de franquicias de amantis es un hito el sector de las tiendas eróticas. No solo permite a terceros participar de forma activa en un sector en auge, sino que lo hacen de la mano de un líder consolidado”, afirma Cristóbal Icaza, CEO y socio cofundador de la compañía.



Actualmente, amantis lidera el sector en España con 8 tiendas abiertas en Madrid, Las Rozas, Barcelona, Leganés y Valencia. Un concepto de tienda erótica mixto, que combina tienda física y un potente canal de venta online.



Más que una tienda erótica

Las tiendas amantis destacan por su calidez, todo detalle ha sido estudiado minuciosamente para que el cliente se sienta cómodo en un espacio agradable e íntimo, con productos de calidad a precios muy competitivos. Así lo avalan los más de 300.000 clientes en España que tiene la marca.



A lo largo de los años, amantis se ha convertido en sinónimo de calidad, innovación, variedad, inspiración, buenos precios y atención personalizada, con productos de diseño y fabricación propia, así como productos de marcas internacionales. Desde juguetes sexuales o lencería erótica, hasta lubricantes, condones o aceites para masajes.



Sin embargo, no solo destaca por la calidad de sus productos, la enseña también trabaja la fidelización de clientes con talleres y charlas semanales, haciendo hincapié en su fuerte compromiso con la divulgación y educación sexual, la ecología y la justicia social.



“En amantis contamos con la ventaja de poseer muchos años de experiencia acumulada”, comenta Marta Molas, responsable de Comunicación de amantis. Y añade “esto nos permite acceder a una amplia red de expertos, autores y colaboradores al más alto nivel, que trabajan estrechamente con todas nuestras áreas de comunicación para lograr la máxima eficacia y notoriedad de nuestros mensajes, acciones y campañas publicitarias”.



Ventajas de ser franquiciado

De la mano de la consultora especializada T4 Franquicias, amantis lanza su plan de expansión para continuar su crecimiento a través del sistema de franquicia. Desde 88.000 euros + IVA, el/la franquiciado/a de amantis tiene la oportunidad de formar parte de una empresa consolidada y referente en el sector. Un concepto innovador que cuenta con el respaldo de un equipo multidisciplinar y la tranquilidad de tener cubierta la gestión integral de la logística y el aprovisionamiento.



