Entrevista a Rogelio Montes, CEO de Columna Cero

Hablamos con Rogelio Montes, creador de la iniciativa Columna Cero, una plataforma que reinventa el concepto de periodismo digital y trae a la luz una plataforma fresca y diferente en la que los periodistas informan sobre diversidad de temáticas y los lectores seleccionan qué noticias desean conocer. Rogelio es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra. Tras trabajar en diferentes proyectos de Grupo La Información y Grupo Planeta, se traslada a Nueva York donde desempeña su labor como encargado de Marketing y Web de firmas destacadas. De regreso en España comienza a trabajar con La Voz de Almería, culminando su carrera con la creación de Columna Cero, un proyecto innovador que da un giro de 180º a la idea de informar.



En 2016 comienza esta iniciativa que ha logrado hacerse eco como fuente de información fidedigna, pero nos gustaría saber más al respecto, ¿cómo surge la idea de Columna Cero?

La idea surge cuando, tras pasar por diferentes redacciones de periódicos en papel con versión online, veo unos patrones y unas formas de trabajar que no me gustan. Veo cómo el redactor, que es quien ha cubierto la información, es el que menos decide acerca de ella y su importancia. Veo que es desde la dirección y altos estamentos de la estructura de los medios donde se decide qué es lo importante para los lectores y cómo se les va a entregar en orden de importancia y demás. Y, en esas decisiones, veo que la prioridad no es el lector sino otras cuestiones.



Columna Cero se define como periodismo democrático, ¿qué implicaciones tiene esto frente al periodismo convencional?

Cuando nosotros hablamos de periodismo democrático estamos diciéndole a los lectores varias cosas. Que son ellos los que, con sus decisiones a la hora de leernos organizarán la información. Y eso, a su vez, hará a los periodistas pensar qué pueden o no escribir, qué le resulta más interesante a los lectores. En Columna Cero periodistas y lectores están conectados directamente. No hay línea editorial, los periodistas eligen sus temas y los enfoques de estos y son los lectores los que deciden qué es lo importante para ellos. Por eso, desarrollamos un algoritmo que evalúa y coloca las noticias en función, exclusivamente, de lo que los intereses de los lectores.



Además del periodismo libre, ¿qué otros valores busca ensalzar esta plataforma tanto entre periodistas como lectores?

Creemos en la honestidad del periodismo. Estamos cansados de ver cómo la agenda política marca el ritmo de los rotativos de nuestro país. Creemos en una plataforma en la que periodistas con diferentes puntos de vista pueden aportar su grano de arena y eso hará una información más rica para los lectores. Además, eliminando esa interferencia de los altos cargos, cuyas prioridades son otras, dejamos a los periodistas escribir de aquello que les apasione y que ganen dinero por ello. Vuestro concepto es muy interesante, ya que periodistas y graduados en Comunicación pueden enviar sus noticias y vosotros las publicáis en vuestra plataforma, pero además de aumentar su repercusión, ¿los periodistas perciben algún tipo de compensación económica por su trabajo? Por supuesto. Creemos que la buena información tiene un gran valor y no sería justo pagar por ello. Nosotros repartimos el 85% de nuestros ingresos entre todos nuestros periodistas en función de las visitas que consiga cada uno. De nuevo, son los lectores los que premian unas informaciones sobre otras y eso hace reflexionar a los profesionales de la información acerca de los intereses de los ciudadanos.



Columna Cero no cuenta, en principio, con un departamento editorial que filtre las noticias escritas por los periodistas. ¿Existe algún tipo de gestión alternativa en caso de que en algún momento las noticias comenzasen a volcarse sobre una única temática?

No. Hemos tenido momentos en los que unas temáticas han primado sobre otras en número de noticias pero, conforme hemos ido creciendo, se ha ido compensando. Es un camino del que aún nos queda mucho por recorrer pero estamos en ello.



Ante el boom de fake news surgidas en torno a diversas cuestiones sociales, como la pandemia, ¿qué consejo darías como periodista a las personas de a pie? ¿Desde Columna Cero contáis con algún método de detección de fake news?

Tomamos diferentes medidas acerca de las fake news. Primero, y aunque no sea una medida directa, debes tener estudios en comunicación para escribir en Columna Cero. Eso ya nos asegura que nuestros periodistas han estudiado Periodismo o Comunicación. Aunque no lo parezca, eso es una garantía. Pero, además, cada periodista es responsable de sus informaciones. Tiene libertad para escribir de los temas que desee bajo el punto de vista que desee. Su prestigio está en juego.



Además, si detectamos alguna fake new contactamos con el periodista y se lo hacemos saber. De hecho, estamos en constante comunicación con ellos y, si alguno hace algo indebido, el resto de periodistas nos avisan al segundo.



Hasta el momento vuestro proyecto ha tenido una gran acogida, ¿cuáles son las proyecciones futuras de Columna Cero? ¿Mantendríais el modelo de negocio que tenéis actualmente u os plantéis algún tipo de cambio?

Estamos en constante evolución, aprendiendo de los lectores, de nuestros periodistas y de la tecnología. La idea es la misma pero vamos evolucionando tecnológicamente para pulirla cada vez más. Comenzamos hace más de tres años con cero lectores y cero inversión por parte de ninguna administración pública. Éramos tan sólo un gran sueño. Pero han sido los periodistas y su buen hacer los que nos han llevado a alcanzar hasta 19 millones de visitas en un mes. Así que el modelo sigue igual, seguiremos fieles a nuestras ideas y veremos hasta dónde nos llevan.