¿Cuáles son los platos más raros que puedes pedir a domicilio?

Hamburguesas, pizza o sushi se han convertido en las preferencias de los consumidores a la hora de pedir comida a domicilio. Sin embargo, dentro del mundo gastronómico existen muchas más opciones que quizá antes no se habían planteado. Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad ha elaborado una lista con los diez platos más sorprendentes que se pueden saborear.

El batido mix-in bacon de Five Guys. Los batidos de esta hamburguesería son 100% personalizables a partir de la base de vainilla sobre la que puedes añadirle todos los toppings gratis que quieras de los 11 a elegir. El bacon es la joya de la corona, este se prepara cada mañana en la plancha hasta dejarlo súper crujiente. Perfecto para combinar con mix-in más dulces como el plátano o fresa, aportando este toque de dulce y salado que no dejará indiferente.



Caviar de erizos de El Club Gourmet. De origen gallego, su fina granulada los convierte en una sensación irresistible para el paladar. Y no queda ahí, este tipo de caviar es alto en yodo para evitar el hipotiroidismo, hierro y prácticamente libre en grasas. Aporta también fósforo, potasio y vitamina A, esencial para cuidar de la piel.



Supper Waffle Unicornio de Waffle Time. Este waffle casero representa al animal mitológico y además, está decorado con crema de chocolate blanco, corona de nubes, confeti, cuerno y orejas de unicornio.



Croquetas de Oreo de Pez Tortilla. ¿Quién dijo que las croquetas tenían que ser saladas? Pez Tortilla ha incorporado en su carta una nueva modalidad: croquetas de las famosas galletas Oreo. Están planteadas como el toque dulce para después de la comida o cena.



Hangover cure desayuno, de Golden Stack. Se trata de las clásicas tortitas americanas, con huevos revueltos, bacon a la plancha, salchichas y sirope de arce. Y por si no fuera suficiente, se pueden añadir extras como chicken tenders o spicy mayo, o bien, más cantidad de los ingredientes originales.



Ostras de El Telégrafo. Este puerto de mar en plena capital, como ellos se definen, ofrece uno de los manjares más apreciados por los consumidores. Durante la temporada de este molusco, se pueden pedir seis ostras planas de la misma Ria de Arousa.



Caracoles de Don Pollo. Aunque puede resultar algo extraño comer caracoles, lo cierto es que es un alimento saludable y nutritivo: aporta desde Omega3, hierro y proteínas hasta vitaminas como la A, B3, B12 y E.



Calçots de temporada de Maur. Llega el frío y con ello la temporada de calçots, uno de los platos más típicos de la cocina catalana. Esta cebolla blanca se cultiva de una forma especial para que nazcan alargadas y suele acompañarse de la salsa romescu.



Fritata de Xanacuk. La fritata es un típico plato italiano similar a la tortilla española y rellena de calabaza, patata, cebolla, espinacas, queso feta y cheddar.



Champagne Vintage Don Perignon de Sánchez Romero. Las buenas noticias deben ser celebradas de forma inmediata, por eso, también encontrarás en la App un champagne muy especial para brindar y disfrutar de los pequeños placeres a domicilio.