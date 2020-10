Embajador Federico González; la sombría Diplomacia Paraguaya La Patria organizado por el Fondo Ganadero con la venia por supuesto del Pdte. Abdo Benítez, González y Rivas de vuelta tenemos un triángulo de Intereses creados para particulares no en beneficio del Pueblo Peter Tase

miércoles, 7 de octubre de 2020, 10:14 h (CET) El Señor Ministro Federico González Franco actual Asesor para Asuntos Internacionales del Presidente Mario Abdo Benítez tiene los siguientes escándalos en el ejercicio de sus funciones:



1- El Ministro Consejero para Asuntos Internacionales Embajador González solo manifiesta lo que dice el General Héctor Grau, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Paraguay, considerando que tanto González como el Presidente Mario Abdo Benítez junto con Grau conforman un Triángulo de Influencias que fue creado para proteger al Gobierno de las críticas constructivas. En ese orden de ideas no es cierto que las dos niñas (menoras de edad) de nacionalidad argentina quedaron en el lugar del Ataque del EPP con las Fuerzas del FTC Paraguay como retén, sino que las Fuerzas del FTC del Paraguay a cargo del General Grau con el apoyo internacional del Ministro para Asuntos Internacionales Federico González Franco ordenaron disparar contra menores de edad con nacionalidad extranjera. Y ante el Escándalo donde también participó el propio Pdte. de la República Abdo Benítez, González manifestó que la muerte de las niñas fue en un Enfrentamiento que no sabían los Uniformados que eran menores de edad y que cumpliendo con el Protocolo Sanitario quemaron todas las Ropas de ellas y ni siquiera aclararon si las Niñas estaban armadas. Es decir la triangulación del Presidente Benítez con el Ministro González y el Jefe de las FTC General Grau fue perfecta y llevó a que el Pueblo Paraguayo crea en sus Autoridades y no dude que fue un mal Procedimiento de las FTC lo ocurrido y a su vez se desmerite la Demanda internacional de Argentina contra el Paraguay por lo ocurrido respectivamente; e incluso es importante destacar que tanto el General Grau, como el Presidente Benítez como el Ministro González manifiestan que tienen el Apoyo de los Estados Unidos de América y de la Embajada Americana en Asunción para todos los procedimientos realizados, lo cual a criterio de esta parte es totalmente absurdo e improcedente, porque son ellos los sospechosos de Corrupción no el Pueblo que sufre por sus Manejos corruptos en perjuicio del Estado de Derecho pero en beneficio de los Amigos selectos.





2- El tema de los Vuelos Burbujas aprobados por el Ministro González y el Pdte. Abdo Benítez, con la triangulación del Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas Palacios y varios Parlamentarios de dudosa actuación política; el objetivo tampoco era trasladar a los Compatriotas repatriándolos sino muy al contrario permitir la entrada al país de Empresarios Uruguayos interesados en participar en el Remate de las Estancias La Patria organizado por el Fondo Ganadero con la venia por supuesto del Pdte. Abdo Benítez, González y Rivas de vuelta tenemos un triángulo de Intereses creados para particulares no en beneficio del Pueblo, sino lo que buscan supuestamente es desviar la atención internacional por todo el dinero extranjero que el Paraguay no puede devolver pero ya fue intimado a devolver y para los Empresarios Uruguayos no hay cuarentena al llegar al Paraguay en los vuelos Burbuja, entonces donde quedan sus declaraciones internacionales y nacionales; junto con el estado de la Infraestructura Sanitaria del país, de esos temas nadie habla ni se ocupa, por supuesto que no habrá rendición de cuentas oficial sobre el dinero de la Venta en Remate de las Estancias La Patria; quienes actuarían allí como Protectores Judiciales de modo a que nadie sea juzgado nada más y nada menos que los Ministros de la Corte Suprema de Justicia Martínez Simón/Llanes/Ramírez Candia quienes ostentan la protección a su vez de sus supuestos hermanos de logia en el Congreso del Paraguay. Con los datos suministrados y publicados en los Medios de Prensa se notan las vinculaciones en provecho propio y el perjuicio grave al Pueblo Paraguayo y en términos prácticos son todos estos funcionarios inmunes a una eventual investigación por desvío de fondos públicos y no privados.



3- Por el manejo supuesto desprolijo e indisciplinado del Ministro González con el apoyo incondicional del Pdte. Benítez y otros el Paraguay ha perdido la imagen de un país serio y responsable que asume su deuda internacional y la paga; Asunción está actualmente en una situación grave de crisis internacional y deuda impaga y a su vez carencia de tacto internacional para tratar temas delicados que ponen en Riesgo la Soberanía Nacional y a su vez la falta de preparación académica de las Autoridades conlleva a un futuro incierto y peligroso para las próximas generaciones que aparentemente nada les importa tanto al Ministro González como al Presidente Abdo Benítez mucho menos al canciller Rivas Palacios. El hecho de nombrar a una Fraternidad implica vincular a otro país lo cual según el derecho internacional implica probar la vinculación y no creemos que un país internacional como Estados Unidos de América esté vinculado con este Grupo actual de Poder por eso sería una vergüenza como lo diría un gran periodista internacional en Ciudad Del Este venden calzoncillos falsos como verdaderos así serían los supuestos fraternos que se hacen llamar verdaderos cuando en realidad son falsos a nivel internacional.



Peter Tase Milwaukee, Wisconsin Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La impunidad de los Okupas La Ley actual que se ocupa de estas situaciones es bastante laxa y, poco más o menos que un galimatías Desafueros de un gobierno, con evidentes tics totalitarios La señora Celaá parece olvidarse de que hay materias que no se pueden seguir estudiando si no existe una base en la que apoyarse Embajador Federico González; la sombría Diplomacia Paraguaya La Patria organizado por el Fondo Ganadero con la venia por supuesto del Pdte. Abdo Benítez, González y Rivas de vuelta tenemos un triángulo de Intereses creados para particulares no en beneficio del Pueblo Decadencia del Imperio Romano ​La cultura romana antigua conquistó una parte considerable del mundo conocido, pero la economía del Imperio no se basó en una economía libre de esclavos y colonos Implicancias del virus de Trump El Covid-19 no solo golpea la salud del presidente estadounidense sino sus posibilidades de ser re-electo