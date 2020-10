United Way continúa la campaña #únetealosqueayudan en España, dirigida a apoyar a los colectivos vulnerables más afectados por la Covid 19 Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 17:33 h (CET) La campaña #únetealosqueayudan lanzada por United Way España forma parte de una de las múltiples iniciativas que se están desarrollando a nivel mundial por parte de United Way Worldwide, la Fundación más grande del mundo por recaudación privada con presencia en más de 41 países, que tiene como objetivo mejorar la vida de los más desfavorecidos movilizando el poder solidario de todos los miembros de la comunidad (empresas, organismos públicos, donantes particulares y voluntarios) apoyando a las ONGs locales La campaña se inició el 1 de Abril y hasta Junio #únetealosqueayudan consiguió fondos por valor de 200.000 euros que se destinaron a programas de emergencia, de los que se beneficiaron más de 10.000 personas. En ella, además de más de 500 donantes particulares, colaboraron las compañías Lilly, Firmenich, BAT, AmCham y SecondGEN. Con ellos, se pudo ayudar a madres con empleos precarios que no cotizaban y que tienen hijos a su cargo. Niños cuyos padres no pueden ofrecerles una educación online ya que ni siquiera pueden permitirse una conexión a WiFi. Mayores que siguen ahora más aislados que nunca y que sus hábitos de salud se han visto empeorados por la falta de deporte y comida sana.

El nuevo objetivo de recaudación de aquí a diciembre de 2021 es un millón de euros para poder ayudar a más de 50.000 personas.

“Creemos que nuestro modelo de impacto colectivo -afirma Marina Fuentes, CEO de United Way- es ahora más necesario que nunca, porque la colaboración público-privada es clave. Sabemos que el impacto que generan las iniciativas sociales de las empresas cuando están alineadas con las necesidades de su entorno y las acciones de las administraciones, es más eficaz y eficiente. Por eso la coordinación con el tercer sector y la sociedad civil es vital. Desde que empezó la pandemia, gracias a las alianzas existentes de United Way con sus más de 52.000 empresas colaboradoras y sobre todo con lo que denominamos Líderes Corporativos Globales como Lilly, 3M, etc, hemos recibido donaciones para seguir ayudando localmente en España a más gente. También gracias a los acuerdos con empresas de nuestro país lograremos ampliar el número de beneficiarios. Pero tras el confinamiento no queremos reconstruir lo que no funcionaba. Queremos “imaginar” un nuevo futuro y para eso hemos de obtener más recursos.”

Desde Junio

Desde Junio #únetealosqueayudan hasta casi finales de septiembre ha recaudado ya 440.000 euros gracias a la colaboración de empresas como Cymatics, BAT, P&G, General Mills, Fundación Telefónica, 3M, Boston Consulting Group, y Lenovo. Además, United Way mantiene la continuidad de los proyectos de voluntariado corporativo dedicados a reducir el abandono escolar, que desarrolla en España desde 1996 con la colaboración de empresas como Lilly, Cellnex, Everis y Cabify o acompañando a mayores telefónicamente junto al Santander.

Beneficiarios

El dinero recaudado desde el 1 de Junio por #únetealosqueayudan se destinará a ayudar a diferentes colectivos:

Apoyo a menores en situación de vulnerabilidad para que puedan continuar con sus estudios a través de mentorías y tutorías, material escolar y conectividad.

Familias en situación de vulnerabilidad. Proporcionándoles alimentos, garantizando que puedan pagar las facturas básicas como electricidad, gas, alquiler de la vivienda y dándoles apoyo psicológico.

Ancianos en situación de vulnerabilidad. Proporcionándoles alimentos y productos de primera necesidad, garantizando que no se encuentren solos a través de un servicio telefónico que vigilará que se encuentren bien y les dará conversación y acompañamiento y proporcionándoles ayuda psicológica.

Mejora de las competencias profesionales sanitarios. Desarrollo de cursos de formación online y 100% gratuito destinado a personal sanitario y, en especial al colectivo de enfermería que están luchando en primera línea contra la Covid 19.

Estos fondos beneficiarán a casi 50.000 personas.

