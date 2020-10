AleaSoft: Toda la renovable cabrá porque el techo de la demanda no es el sistema eléctrico español Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 16:45 h (CET) Es necesario un cambio de enfoque para situar el papel de las renovables en la transición energética en el conjunto de todo el consumo de energía primaria en Europa y no limitarlo al sistema eléctrico español. Sobre uno de los aspectos claves en la transición energética, el papel del hidrógeno verde, en AleaSoft se consideran insuficientes los objetivos plasmados en la Hoja de Ruta del Hidrógeno para 2030 En la entrevista que le realizó El Periódico de la Energía, Antonio Delgado Rigal, fundador y CEO de AleaSoft, comenta un aspecto muy interesante que normalmente no se tiene en cuenta a la hora de pensar en un sistema eléctrico 100%, o con un alto porcentaje, de producción renovable.

Un argumento que normalmente se arroja para poner en entredicho la capacidad del mercado eléctrico de funcionar correctamente con mucha producción renovable, es que tanta renovable no cabe por la demanda que existe. Ciertamente, mirando los niveles de demanda de electricidad actuales y haciendo unas simples multiplicaciones, se puede concluir rápidamente que, en unos pocos años, la producción renovable superará a la demanda en algunos momentos del día, mayormente en las horas de máxima irradiación solar debido a la producción fotovoltaica. Si la oferta supera toda la posible demanda, el mercado deja de ser eficiente y se encuentra con problemas como los precios cero y los vertidos.

La objeción más básica a ese postulado es, obviamente, que la demanda de electricidad va a aumentar debido a la electrificación de sectores como el del transporte y la industria, que necesitan descarbonizarse. También el almacenamiento de energía y la flexibilización de la demanda son aspectos a tener en cuenta. Pero volviendo a las multiplicaciones, ese aumento previsto de la demanda y de la capacidad de almacenamiento podría retrasar algunos años los problemas, pero éstos acabarían llegando de todas formas.

Llegados a este punto, lo que se comenta en la entrevista es un cambio de paradigma. Hay que dejar de entender las renovables solamente dentro del sistema eléctrico español. Primero hay que entender las renovables como la fuente de energía primaria del futuro. Es decir, las renovables no solo serán la forma más importante de producción de electricidad, sino que, en un futuro 100% renovable, serán las energías que lo moverán todo.

Y, en segundo lugar, no hay que limitarse al sistema energético español, hay que situarse en un sistema energético europeo, dentro del cual el sistema español intercambiará energía en un sistema único continental altamente eficiente y 100% renovable.

El papel del hidrógeno verde

Un factor clave en este camino hacia un sistema energético 100% renovable será el hidrógeno verde. La producción de hidrógeno a partir de energías renovables permitirá, por un lado, descarbonizar sectores como el del transporte pesado o el de la industria que requiere de calor, sectores donde la electrificación puede ser muy ineficiente, y, por otro lado, permitirá almacenar grandes cantidades de energía para períodos largos de tiempo.

En AleaSoft se considera que los objetivos de la Hoja de Ruta del Hidrógeno aprobada recientemente por el Gobierno son insuficientes. Para el 2030, una flota de 5000 vehículos ligeros propulsados con una pila de combustible se considera una cifra muy baja para avanzar a un ritmo adecuado hacia los objetivos de descarbonización de 2030 y 2050.

Las curvas de precios del mercado eléctrico y la financiación de renovables

En el marco de la labor divulgativa de AleaSoft sobre los mercados de energía, este jueves 8 de octubre participará en el el webinar “Curvas de precios de mercado eléctrico para financiación de renovables”, organizado por APPA Renovables. Adicionalmente, el 29 de octubre se realizará la segunda parte del webinar “Los mercados de energía en la salida de la crisis económica” en la que se contará además con la participación de dos ponentes invitados de la consultora Deloitte, Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services y Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory, y donde se continuará profundizando en los temas analizados en la primera parte del webinar.

