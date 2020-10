El Rolex Submariner 2020, mejor reloj del año según revistas especializadas Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 14:57 h (CET) Carlos Joyero se hace eco de la lista elaborada por la revista especializada GQ en la que se han seleccionado los 50 mejores relojes del año 2020 Carlos Joyero, expertos del sector y lugar ideal donde comprar joyas de acero swatch y comprar relojes eterna online, se hace eco de la lista de los 50 mejores relojes del 2020, que ha sido elaborada por la revista de moda GQ.

A pesar del uso masivo de las nuevas tecnologías y el constante apego al móvil, los relojes analógicos de muñeca siguen siendo un elemento esencial en la vida diaria de muchos profesionales. Además, el reloj es por antonomasia el complemento más deseado del público masculino. Ya sea por moda o por valores sociales, aún es extraño cruzarse con un caballero sin reloj. Esto puede deberse a que la mayoría de este público tiene la convicción de que el reloj de mano aporta cierto status social. Afirmación que no es errónea aunque este complemento no es exclusivo del uso masculino, sino que también es muy valorado por las mujeres.

Tanto es así que las nuevas tendencias del sector se inclinan hacia la elaboración de modelos unisex. Durante este 2020, las marcas están trabajando en la creación de relojes más pequeños, con un formato unisex y basados en la tendencia retro, en un intento de adaptarse a la rutina del consumidor, creando relojes más prácticos. Una prueba más de que todos los sectores deben adaptarse a los cambios sociales para sobrevivir en el mercado.

Carlos Joyero, especialista del sector, tampoco se ha quedado atrás. Con su tienda online se ha adaptado al nuevo consumidor, permitiéndole así comprar de forma rápida y segura. Estos avances tecnológicos tan solo son una forma más de facilitar la compra al consumidor, ya que permiten comprar relojes desde cualquier lugar y recibirlos en casa en menos de 24 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.