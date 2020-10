Fishsurfing crea una nueva comunidad de pescadores en todo el mundo. En Europa ya hay más de 200 K usuarios Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 14:45 h (CET) Fishsurfing cuenta con una galerías de fotos y videos de capturas de pesca, la más grande base de datos de cotos privados de pesca en Europa, la habilidad de chatear con guías locales sin necesidad de saber un idioma extranjero ó de traducir facilmente artículos y blogs de pesca de cualquier país ó continente. La aplicación se estrenó en mayo después de cuatro años de desarrollo y ya tiene más de 200,000 usuarios registrados "Cientos de miles de españoles pescan anualmente en los ríos, lagos y costas españolas y la cantidad de adeptos de la pesca sigue creciendo cada día en toda España y el resto de Europa. Además a nivel mundial la pesca se está volviendo una actividad cada vez más popular y todavía no hay una plataforma que conecte a esta comunidad en específico,” explica Filip Domorád, fundador de la aplicación checa de Fishsurfing.

Según Domorád, la red social de Fishsurfing es única porque tiene la base de datos más grande de guías locales de pesca, no de compañías de pesca sino de pescadores reales que ofrecen este servicio en sus regiones. Además la aplicación tiene un mapa con más de 4,000 cotos de pesca privados por toda Europa y Rusia y cuenta con la más grande base de datos de tiendas de pesca, bazares y alojamiento para pescadores en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Australia.“ Ahora en octubre se estarán agregando a la base de datos información acerca de alojamientos para pescadores y gradualmente se irán agregando zonas de pesca estatales”, agrega Domorád. "La idea es ser como el Booking.com para pescadores que quieran planear giras de pesca únicas y accesibles".

Actualmente la aplicación se enfoca principalmente en el mercado europeo ya que la mayoría de pescadores registrados vienen de España, Francia, Polonia y el Reino Unido y es también donde se encuentran la mayoría de cotos de pesca, guías de pesca locales y negocios de pesca de la base de datos. Está disponible para Android y iOS y está traducida a dieciocho idiomas. En los siguientes años Domorád planea llevar la aplicación a otros continentes y asi llegarle a más pescadores alrededor del mundo.

