martes, 6 de octubre de 2020, 14:17 h (CET) Las termitas pueden ocasionar graves daños a las viviendas, por lo que su tratamiento y control debe llevarse a cabo por técnicos profesionales La Kalotermes flavicollis pertenece al grupo de las llamadas termitas de madera seca, aunque es de madera húmeda en realidad.

Las termitas suelen estar entre las principales plagas que causan molestias durante todo el año, tanto en casas como en apartamentos. Se estima, de hecho, que cada año más de 4.000 hogares en toda España sufren el ataque silencioso de las termitas.

En España y en toda la zona mediterránea una de las especies típicas es la Kalotermes flavicollis, que forma sus colonias en el interior de la madera, ya sea estructural, de carpinterías o en mobiliario. También ataca a las maderas húmedas (como las carpinterías exteriores) y árboles vivos- cepas de vid y troncos de pino, sauce, ciprés-, por lo que su denominación de “termitas de madera seca” puede inducir a error.

La Kalotermes flavicollis vive en colonias poco numerosas -de entre 1.000- 1.500 ejemplares-, mucho menores que las de las termitas subterráneas. A diferencia de la termita subterránea, la Kalotermes flavicollis presenta una pequeña coloración clara en su prognoto (“cuello amarillo”). Vuela hacia el exterior y se posa en elementos de madera de las proximidades, donde pierde sus alas, se aparea y penetra en la madera a través de pequeñas fendas con el fin de establecer una nueva colonia.

La propagación de la plaga se produce por enjambrazón, proceso mediante el cual multitud de ninfas se transforman en individuos alados. Los vuelos nupciales se suelen producir en otoño, aunque a veces también en primavera.

Una vez creada la cámara nupcial se produce la copulación. A las pocas semanas la reina comienza a poner huevos, los cuales eclosionan y dan lugar a larvas que posteriormente se convierten en ninfas. Algunas ninfas se convierten en soldados, cuya misión es proteger la colonia con sus fuertes mandíbulas.

Esta especie no presenta casta de obreras, al pertenecer a una familia de termitas primitivas, filogenéticamente hablando.

Al igual que las termitas subterráneas, la Kalotermes perfora galerías en el interior de la madera dejando una fina capa superficial intacta, lo cual dificulta mucho su rápida detección, y cuando son descubiertas, los daños pueden ser considerables. Dentro de las galerías es fácil reconocer sus heces con forma de barriletes o bolitas.

Tratamientos eficaces

Aunque existen gran cantidad de remedios caseros para combatir a las termitas, son ineficaces y solo logran que la plaga se disperse, por lo que siempre es recomendable recurrir a técnicos profesionales.

Desde la multinacional especializada en control de plagas e higiene ambiental, Rentokil Initial, con más de 30 años de experiencia en el área, recomiendan prestar atención a algunas características de las termitas Kalotermes, que son comunes a otros insectos xilófagos -como la carcoma común. y que son importantes para diseñar un plan de tratamiento eficaz:

- Ambas plagas se transmiten mediante el vuelo de adultos.

- En los dos casos, la introducción en la madera se produce a través de pequeñas fendas existentes en ella.

- Salvo los periodos de vuelo, el resto de su vida transcurre en el interior de la madera.

Estas tres características hacen que los sistemas de tratamiento para erradicar ambas plagas puedan ser los mismos; es decir, aplicación directa de biocidas sobre los elementos afectados y protección de los no afectados para evitar su infestación. Si la plaga proviene de plantas del exterior, conviene proteger elementos de madera accesibles para ellas y que tengan riesgo de humectación, como son las carpinterías exteriores.

En cambio, no son de aplicación los sistemas específicos de tratamiento desarrollados para las termitas subterráneas, como pueden ser los cebos con inhibidores de síntesis de quitina. Por esto, es muy importante determinar con exactitud qué tipo de termita es la que está afectando al inmueble.

“En Rentokil Initial contamos con una unidad altamente especializada en plagas de la madera, capacitada para ofrecer un diagnóstico exacto y una opción de tratamiento personalizada para cada situación. Además, nuestros técnicos especializados realizan inspecciones periódicas luego de concluido el tratamiento para prevenir posibles reincidencias”, explicó el director de Comunicaciones de Rentokil Initial España, Jacinto Diez.

