Norauto desinfecta el vehículo a domicilio

martes, 6 de octubre de 2020, 14:05 h (CET) La situación que atraviesa España a causa de la pandemia, en la denominada segunda ola, empeora semana tras semana y ya en localidades como Madrid se amplían las restricciones a la movilidad. A esto hay que añadir la proliferación de uso del vehículo privado en detrimento del transporte público debido a sus aglomeraciones. Conscientes de esta situación, Norauto, cadena de mantenimiento integral del automóvil, pone en marcha un servicio de desinfección del vehículo a domicilio Las recomendaciones invitan a evitar desplazarse lo menos posible y siempre que sea justificado. Igualmente, se aboga por medios que garanticen esa distancia interpersonal, condiciones en las que el coche se convierte en medio de transporte preferido para garantizar esta seguridad. Desinfectar el vehículo con frecuencia es fundamental para evitar la expansión de virus como el Covid19, especialmente si se comparte con otros usuarios o ha viajado una persona que haya dado positivo o que tenga sospecha de ello.

Norauto se adapta a estas nuevas necesidades y trata de ofrecer a sus clientes todas las facilidades para evitar los desplazamientos y el contagio. A través del servicio de desinfección del vehículo a domicilio, profesionales de Norauto se trasladan hasta el lugar indicado por el cliente y llevan a cabo una desinfección completa del automóvil sólo con productos homologados.

Hay que destacar que se trata de un servicio de desinfección eficaz que cumple con la normativa EN14476 recomendada por el Gobierno. El producto utilizado por los profesionales de Norauto está certificado y es capaz de eliminar el coronavirus del vehículo.

Norauto recuerda que para hablar de desinfección es necesario cumplir con las normas EN, de ámbito europeo, y que están basadas en ensayos cuantitativos de suspensión viricida/fungicida/bactericida de antisépticos y desinfectantes químicos. Estas normas certifican la eficacia contra microorganismos.

Con la desinfección del habitáculo se llega a aquellos puntos más escondidos del vehículo, aquellos a los que no se llega de forma manual. De hecho, se recomienda hacerlo de forma regular, dependiendo de las personas que suban al vehículo y su contacto con el virus. De esta manera se desinfectan las superficies, algo que no ocurre con un purificador de aire, cuyo objetivo es obtener un aire limpio.

Sin embargo, no todos los productos químicos la cumplen. Por ello, es importante conocer bien en qué debe consistir un buen servicio de desinfección del habitáculo.

Así se desinfecta un vehículo

En primer lugar, se desinfecta el circuito de climatización usando bactericida según norma EN1276 y fungicida según la norma EN1650. A continuación, se desinfecta el habitáculo usando virucida según la norma EN14476 para virus envueltos como los coronavirus.

El proceso se realiza quitando previamente el filtro de habitáculo. La compañía recomienda cambiar el filtro por uno nuevo para obtener mejores resultados. La prestación completa se realiza en un periodo de 30 minutos.

Hay que tener en cuenta que limpiar el coche con toallitas y geles desinfectantes puede no ser suficiente, aunque se recomienda hacerlo con frecuencia, especialmente en los principales puntos de contacto. Sólo con una desinfección completa se puede eliminar el coronavirus del vehículo y ahora se puede desde casa, sin desplazamientos.

Este servicio, que se puede realizar en combinación con ‘Easy Battery’ o de manera individual, puede solicitarse en 21 provincias: Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Navarra, La Rioja, Zaragoza y Valencia, Tarragona, Toledo, Alicante, Cádiz, Málaga, Granada, Asturias, Bizkaia, Girona, Valladolid, Murcia, Coruña y Córdoba.

Con la desinfección del vehículo a domicilio, la compañía amplía las mejoras al usuario lanzadas durante la pandemia como la venta telefónica, el impulso a la compra online y la instalación de baterías a domicilio.

