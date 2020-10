EZVIZ reformula su mirilla inteligente, DP1C, inalámbrica, a color y ahora con display multilingüe Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 13:41 h (CET) Muy fácil de instalar, discreto y robusto, este videoportero 24 horas cuenta con comunicación bidireccional y permite registrar vídeo en directo. Dispone de visión nocturna de hasta 3 metros y la pantalla interior de 4,3 pulgadas a color ofrece una óptima calidad y nitidez de imagen Muy discreta, fácil de instalar, intuitiva en su manejo y con una relación calidad-precio inmejorable, la nueva mirilla inteligente de EZVIZ DP1C, optimiza la seguridad en viviendas y negocios, ya que permite monitorizar quién llama a la puerta desde la pantalla interior o el Smartphone.

La firma líder en el desarrollo de productos y servicios para el hogar inteligente EZVIZ optimiza las prestaciones del videoportero 24 horas con este modelo. DP1C es inalámbrica,

cuenta con un detector de movimiento por infrarrojos pasivos PIR que permite su funcionamiento 24 horas al día, los siete días de la semana, y tiene visión nocturna de hasta 3 metros.

Su sistema de comunicación bidireccional, con altavoz y micrófono integrados altamente sensibles, alertas programables y desvío al teléfono móvil, permite al usuario comunicarse de manera inmediata y muy sencilla, con mensajeros, visitas, o cualquiera que merodee delante del acceso a la vivienda. Y hacerlo tanto desde el otro lado de la puerta, como, lejos del hogar, desde el teléfono móvil, cuando el usuario no se encuentre en casa.

El interfaz es multilingüe e incluye versión en español.

Óptima calidad de imagen y máxima resistencia

La lente del visor de DP1C tiene un gran angular de 104 grados que optimiza la visibilidad. Además, la mirilla, con un diámetro de 8,5cm, se presenta en una robusta carcasa de aleación de cinc, muy resistente y segura a manipulaciones, diseñada de manera que imposibilita su extracción vandálica. Su diseño minimalista, en negro y plata, la hace particularmente discreta.

En cuando a la pantalla interior, de 4,3 pulgadas a color, y monitorizable desde el móvil- ofrece la máxima calidad y nitidez de imagen.

La batería de litio recargable de 4600 maH con la cual viene equipada la DP1C garantiza el mínimo consumo energético y una gran autonomía.

DP1C permite no sólo visualizar sino también conservar las imágenes que registra su cámara, con un compromiso de total privacidad. El dispositivo viene equipado con una micro tarjeta SD de 128 GB y para quienes activen el almacenamiento en la nube EZVIZ Cloud, éste se realiza con un protocolo de cifrado TLS y múltiples pasos de autenticación, que incrementa la seguridad.

Controlar la mirilla inteligente DP1C desde el móvil es especialmente sencillo gracias a la renovada App de EZVIZ.

