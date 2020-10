JMBGRUPO lanza su plataforma on line exclusiva para sus clientes Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 13:49 h (CET) "Hemos desarrollado la plataforma con 2 objetivos principales: Ahorrar tiempo y dolores de cabeza a nuestro clientes con el desarrollo de procedimientos/protocolos de su día a día y que nuestros clientes tengan toda la información localizada de forma fácil" La plataforma se llama CAMPUS JMB y concentra en un mismo espacio, contenido de alto valor añadido para sus clientes:

- Manuales y documentación técnica de sus productos.

- Protocolos de desinfección de autobuses y camiones en base a las ISO45001; ISO14001; ISO 9001 .

- Protocolo de medidas de LIMPIEZA, DESINFECCIÓN OZ PLUS y CONTROL FRENTE AL COVID19”.

- Material de Marketing exclusivo.

- Normativa.

Calidad y Mantenimientos preventivos de los equipos

“La plataforma es exclusiva para nuestros clientes. Hemos desarrollado una potente herramienta sencilla, intuitiva y muy fácil de navegar.” Afirma Claudia Araujo, Directora de Marketing de JMBGRUPO La idea es que la plataforma vaya actualizando información relevante para empresas de autobuses, autocares, camiones, etc...

El cliente accede con usuario y contraseña a un espacio seguro y tiene siempre a mano todos los documentos importantes, no sólo para la mejor gestión de sus equipos, como también valiosa información sobre procedimientos y protocolos de calidad/limpieza y desinfección ya definidos para diferentes productos.

Desde la propia web https://www.jmbgrupo.com/ tiene un acceso directo para sus clientes.

Se trata de un gran avance e innovación para las empresas de transporte.

JMB cuenta con un equipo de profesionales cualificados y capaces de adaptarse a la cadena logística de cualquier empresa, mejorando la limpieza y desinfección de sus flotas.

Personalizando las funciones y características (altura, potencia, consumo, autonomía…) de cada una de sus máquinas.

Y todo ello apoyado por un servicio continuo de atención al cliente las 24 horas y 365 días al año.

