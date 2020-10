Adecco busca 1.000 mozos/as y manipuladores/as textil para la campaña del Black Friday Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 13:21 h (CET) Se trata de una buena oportunidad para crecer profesionalmente en el mundo de la logística. Los seleccionados serán los responsables de la preparación de pedidos, ubicación de la gestión de stock, etc Adecco seleccionará 1.000 mozos/as y manipuladores/as textil para la campaña de Black Friday en la localidad de Marchamalo (Guadalajara).

Se trata de una buena oportunidad para crecer profesionalmente en el mundo de la logística. Los seleccionados serán los responsables de la preparación de pedidos, ubicación de la gestión de stock, etc.

El proyecto contará inicialmente con más de 500 incorporaciones hasta alcanzar la cifra de 1.000 en las próximas semanas.

Los interesados pueden inscribirse en la oferta a través de la página web de Adecco: https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozosas-y-manipuladoresas-textil-campana-black-friday?ID=c3e9b06a-6541-4780-a2df-801017469267

Una importante empresa del sector de la logística busca 1.000 mozos/as y manipuladores/as textil para la campaña de Black Friday, en la localidad de Marchamalo (Guadalajara).

El proceso de selección de las 1.000 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, que se encargará de cubrir dichas vacantes. El proyecto contará inicialmente con más de 500 incorporaciones hasta alcanzar la cifra de 1.000 en las próximas semanas.

De esta forma, Adecco seleccionará a 1.000 mozos/as y manipuladores/as para la campaña de Black Friday. Una gran oportunidad para todos aquellos profesionales que estén buscando un nuevo reto laboral, sean apasionados del mundo de la logística, y tengan inquietud por mejorar, aprender y desarrollarse en una empresa que impulse la profesionalización.

Las personas que quieran acceder a la oferta deberán tener disponibilidad total para trabajar turnos de tarde y/o noche. Además, se valorará positivamente la experiencia en el sector, el trabajo en equipo, ser proactivo y resolutivo, perfeccionista y polivalente.

La principal función de los empleados en esta compañía será la preparación de pedidos, la ubicación y gestión de stock, etc.

Los perfiles seleccionados recibirán formación especializada previa a cargo de Adecco, para que obtengan todas las herramientas necesarias desde el primer día. Además, se destaca el buen ambiente de trabajo de la empresa.

Los/as interesados/as pueden registrarse en la oferta a través de www.adecco.es en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/mozosas-y-manipuladoresas-textil-campana-black-friday?ID=c3e9b06a-6541-4780-a2df-801017469267

