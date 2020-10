Un buen momento para la fotografía: Guía para comprar una cámara de fotos, según quecamaracomprar Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 10:41 h (CET) ¿Quién no ha soñado con hacer fotos espectaculares de sus viajes o de las ideas que tiene en mente? Hoy en día la fotografía es un arte en el cual se puede expresar todo tipo de sentimientos y emociones, pero ¿Qué cámara comprar? Hoy en día gracias a la evolución del mercado hay cámaras de fotos baratas y con esta guía sabrás elegir la más adecuada ¿Cuál es la mejor cámara de fotos? Esta es la pregunta estrella que suele hacerse todo el mundo, sobre todo quien termina de llegar al mundo de la fotografía. Y la respuesta es que no existe una cámara que sea la mejor en todo y saque las mejores fotos. Por eso hay que saber elegir una cámara según el tipo de fotografía que se hacer.

Lo primero es tener en cuenta el nivel como fotógrafo o fotógrafa. Para alguien que empieza lo suyo es empezar por las de principiante, pues suelen ser bastante intuitivas para aprender a manejar los parámetros manuales y no tienen menús enrevesados, ni excesivos botones. Además suelen ser cámaras reflex baratas por lo que no suponen una gran inversión y si solo se busca mejor calidad que la ofrecida por los smartphones son la principal solución.

Si se tiene cierto nivel o de verdad se piensa en adentrarse en el mundo de la fotografía lo que realmente interesa son las las mejores cámaras reflex calidad precio, estas algo más avanzadas tienen mayores prestaciones y no se tienen precios desorbitados. Como es el caso de las cámaras profesionales, son de un tamaño mucho mayor yestándiseñadas para ofrecer una calidad brutal, con unas características y opciones para amortizar su precio con el trabajo como fotógrafo.

Después de ver el nivel, en lo siguiente a tener en cuenta es en el sensor, esto se traducirá en más o menos Megapixeles. Normalmente suele ser APS-C para la mayoría de cámaras de fotos y Full Frame o formato completo para las profesionales. Básicamente se trata del tamaño, siendo el Full Frame el equivalente al tamaño del carrete de fotos y el APS-C de menor tamaño. En este caso el tamaño importa, pero la mayoría de fotógrafos experimentados dirá que el tamaño completo no es indispensable para una buena calidad, solo para ampliaciones extra grandes o mucho recorte.

El siguiente aspecto a tener en cuenta es la sensibilidad ISO. Esto afectará al comportamiento en condiciones de poca luz, pues es el indicativo de la sensibilidad que se le puede dar al sensor en los parámetros manuales para conseguir fotos donde la escena es oscura. Hay que recalcar que a mayor número de sensibilidad ISO más ruido (grano en la imagen) producirá, en algunos casos se utiliza a nivel creativo pero en otros no. Por lo que se debe considerar en la elección para este tipo de fotos.

Si se tienen ganas de ser fotoperiodista del día a día de la ciudad o lo que sucede en la calle las cámaras de fotos sin espejo son ideales. Al eliminar el sistema de espejos por el que la imagen se ve en el visor, ahora es un visor electrónico, son mucho más pequeñas y ligeras. Por lo que se podrá hacerlas pasar inadvertidas más fácilmente, además no hacen ruido al disparar. Son la opción ideal para los amantes de las fotos de fotoperiodismo en la calle.

Otros aspectos a tener en cuenta hoy en día en el que todo está conectados y se comparte todos es si una cámara tiene WiFi o Bluetooth, para poder compartir en las redes sociales o incluso controlar la cámara a distancia. Además hoy en día existen las pantallas abatibles y táctiles, que facilitan el disparo de fotos desde ángulos difíciles o para conseguir autorretratos. Pero también hay que mirar que puede ser estanca, resistente a las salpicaduras o al polvo, según el tipo de fotos que se vayan a sacar.

Estas son las principales cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una cámara de fotos pero puedes ver diferentes modelos y análisis en www.quecamaracomprar.com

