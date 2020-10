El chat, el whatsapp de los nostálgicos, por chatpublico.com Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 10:29 h (CET) En este último año se ha detectado un ‘revival’ de los chats tradicionales basados en el sistema salas de chat público que implantó hace más de 30 años IRC (Internet Relay Chat), y cada vez son más las personas que han vuelto a estas salas de chat que todavía siguen disponibles en internet La nostalgia del pasado puede ser uno de los motivos que ha llevado a muchas personas a volver a utilizar las salas de chat que se convirtieron en la génesis de la mensajería instantánea en los años noventa. Cada vez son más las personas que acuden a estas salas a vivir la experiencia de hablar con personas desconocidas en un chat de internet en el cual se debaten todo tipo de temas y puedes conocer a personas de todo el mundo.

En su momento fueron muy conocidos y visitados por las personas de habla hispana los chats de Terra, Ole o ElChat. Este último nunca ha cesado su actividad, y continúa recibiendo una importante cantidad de visitantes cada día. Poco a poco el ICQ y más adelante el Messenger hicieron que las personas dejaran de chatear con desconocidos y se crearan sus grupos de amistades con los que intercambiar mensajes instantáneos, hasta que la mensajería instantánea llegó a la cima de su popularidad con la aplicación para smartphone Whatsapp. En esa época era habitual encender el ordenador y lo primero que tecleaban los jóvenes en el buscador era “Chat España Gratis”.

Sin embargo, muchas personas están volviendo a los antiguos chats, y lo hacen por varios motivos. Uno de ellos, como ya se dicho, es la nostalgia de toda una generación que conoció a algunos de sus amigos, e incluso a su pareja, en una de estas salas de chat. Pero existen más: el anonimato que permiten este tipo de salas es superior al que permite Whatsapp, además, no se necesita conocer a una persona ni tener su número de teléfono para poder usarlas; de hecho ni siquiera se necesita tener teléfono, se puede chatear desde cualquier ordenador o tablet. Para terminar, cabe decir que la mayoría de estas salas suelen aglutinar a gente por sus intereses o por zonas geográficas, por lo que es un buen lugar para conocer a personas que tengan algo en común con la persona que ingresa a la sala, y permite hablar con más libertad.

Chatpublico.com es uno de esos proyectos que despiertan la nostalgia y en el cual se puede encontrar múltiples salas de chat catalogadas geográficamente, como “Chat Sevilla” o “Chat Coruña”. Allí se encuentran no sólo regiones de España sino también chats de distintos países como podría ser “Chat México”.

Posiblemente las salas de chat nunca vuelvan a ser lo que fueron en su momento, pero sin duda siguen siendo un lugar de encuentro para muchos nostálgicos, y para quienes desean pasar el tiempo hablando con desconocidos y dándose una oportunidad de ser sorprendidos. En un momento en que las redes sociales encierran en círculos cada vez más pequeños de pensamientos y creencias, rodeados tan sólo de amigos que piensan igual; los exploradores de las antiguas salas de chat se han convertido en unos valientes que se atreven a ir más allá de su zona de confort.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.