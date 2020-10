CALERO desarrolla un innovador sistema de lectura de código de barras para insertar los datos del DAT Comunicae

martes, 6 de octubre de 2020, 10:30 h (CET) La empresa española que cuenta con un amplio recorrido en el sector agroindustrial lanza al mercado un sistema de lectura de código de barras que permite insertar los datos del DAT en el momento de entrega del producto con el mínimo contacto Calero es líder en ingeniería agroindustrial, siendo un referente a nivel internacional en agroindustria y maquinaria agrícola que cuenta con una experiencia de más de 40 años en el sector. “Con motivo de la situación creada por el Covid-19 y ante la comunicación del uso obligatorio del Documento de Acompañamiento al Transporte, (D.A.T.), por parte de la consejería de Agricultura, de forma telemática, nos pusimos en contacto con ellos para solicitar toda la información, así como para darnos de alta en dicho servicio y hacer las pruebas pertinentes de comunicación con sus servidores y comprobar los datos de respuesta. Una vez hechas todas las comprobaciones, observamos que las respuestas que llegan al Smartphone constan de caracteres alfanuméricos, acompañados por un código de barras, con lo que nos planteamos el uso de los lectores, tanto para agilizar la gestión del documento, como para evitar las aglomeraciones en la caseta de pesado en el momento de su lectura por parte del pesador. De esta forma, y gracias a la configuración del software de pesaje, este dato se inserta de forma automática al comienzo de la entrega del producto, con la consiguiente aceptación por parte del receptor del material”, señalan desde Calero.

Con esta solución diseñada por Calero, además de reducir el contacto del personal y lograr una mayor seguridad, dándose de alta la cooperativa como Operador Premium en la Consejería de Agricultura, “nuestro sistema de pesaje, está adaptado para que, una vez insertado el DAT, y terminada la pesada, automáticamente conecte con los servidores de la dicha consejería en su comunidad correspondiente, y finalice el proceso completo sin necesidad de que el productor, o pesador, tengan que intervenir nuevamente para hacerlo de forma manual desde sus terminales. Esto aporta además la rapidez en toda la gestión de entrega, pesado y cierre del DAT", explican desde Calero.

Calero está especializada en ingeniería agroindustrial oleícola. Ha incorporado a su catálogo nuevas líneas de producto con desarrollos importantes de proyectos a nivel mundial y cuenta con sede en Granada. Sus diversos proyectos tienen presencia internacional en países como Rumanía, Ucrania, Malasia, México, Venezuela, Rusia, etc. Y en la actualidad se encuentra realizando proyectos tanto en el sector oleícola como otros ámbitos agroindustriales de la mano de reconocidos clientes nacionales e internacionales.

“El inicio de la digitalización en nuestro terreno, empezó hace años, con la automatización de los puestos de recepción, que ya estaban dotados, tanto de pantallas táctiles, como de lectores RFID, que hacían que la intervención del pesador en la recepción del producto fuese mínima, pero con los nuevos requisitos que se están imponiendo a la hora de entrega del producto, cada vez se van ampliando más las posibilidades de integrar nuevas tecnologías. Es por ello, que nuestros departamentos de I+D+i, Informático, Técnico, etc. No cesan de investigar y actualizar continuamente, para implementar todas las nuevas tecnologías, según las necesidades de nuestros clientes”, explican desde Calero.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.