Aston Martin presenta su primer simulador de carreras: el AMR-C01

martes, 6 de octubre de 2020, 11:24 h (CET) Aston Martin ha presentado el AMR-C01 Racing Simulator, el simulador de lujo para los conductores que quieren competir en el mundo virtual o entrenar de cara a las carreras. Se trata del primer simulador ofrecido por la marca británica.





AMR-C01 es el primer producto que nace de la asociación entre Aston Martin y la empresa tecnológica británica Curv Racing Simulators, y cuenta con un monocasco de fibra de carbono que utiliza la última tecnología para brindar a cada usuario una experiencia de conducción completamente inmersiva. La posición del asiento refleja la misma que tiene el Aston Martin Valkyrie, agregando así una sensación de hipercoche futurista al simulador. Elaborado a mano por Curv Racing Simulators utilizando componentes de la más alta calidad y el último software Assetto Corsa, AMR-C01 ofrece a sus usuarios toda la emoción del mundo de las carreras virtuales.



El AMR-C01 supondrá la adquisición más elegante para cualquier sala de juegos de lujo. El aspecto del simulador es único, gracias al trabajo del equipo de diseño de Aston Martin con sede en Gaydon.



Confeccionado en fibra de carbono, la parte delantera de la carrocería del simulador evoca la parrilla característica de Aston Martin Racing. Así, el AMR-C01 tiene una apariencia poderosa, pero al mismo tiempo mantiene el nivel de refinamiento y calidad de superficie y acabado que los clientes esperan de cualquier Aston Martin. El monocasco de fibra de carbono proporciona una estructura rígida, cuyo diseño también se suma al aspecto deportivo del simulador.



Marek Reichman, director creativo de Aston Martin, aseguró: “Este simulador ha supuesto un desafío para el equipo de diseño ya que, aunque no es un automóvil como tal, está inspirado en nuestros coches de carreras, por lo que debía irradiar la misma elegancia, con las mismas líneas dinámicas y el mismo equilibrio de proporciones que cualquier Aston Martin de competición. Puedo imaginarme al AMR-C01 en las más hermosas casas como una obra de arte escultórica por derecho propio".



Las carreras de Esports han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos tiempos, especialmente cuando las competiciones se suspendieron a causa del Covid 19, y continúan prosperando ahora que las carreras se han reanudado. El AMR-C01 es la elección perfecta para aquellos que disfrutan del mundo virtual de Esports y también para los conductores de carreras que quieren perfeccionar sus habilidades y conocer mejor cada circuito.



Curv Racing Simulators está dirigido por el piloto oficial de Aston Martin, Darren Turner, un especialista en simuladores con más de 20 años de experiencia en simulación de Fórmula 1, lo que garantiza la calidad y precisión del nuevo simulador de Aston Martin. Turner se mostró orgulloso: “El AMR-C01 tiene que ver con el amor por las carreras. Hemos creado un simulador doméstico con una inmersión increíble que ofrece a los usuarios la oportunidad de pasar un buen rato compitiendo en el mundo virtual, desde la comodidad de su propia casa. Nuestro objetivo era crear un simulador que proporcionara tanto disfrute de la realidad virtual como de las carreras reales. Los coches de carreras son muy divertidos y es genial ver que, con el crecimiento de las carreras de Esports, cada vez más personas se interesan por este apasionante deporte. Modelamos la posición del conductor en el Aston Martin Valkyrie para que los usuarios del AMR-C01 puedan obtener la experiencia completa del hipercoche. Estoy muy orgulloso de lo que hemos podido lograr, con diseño e ingeniería creando lo que creo que es el simulador de hogar más hermoso disponible ".



Limitado a solo 150 ejemplares, Aston Martin ya ha el listad de pedidos del AMR-C01. El simulador tiene un PVP base de £ 57,500 más impuestos. Las primeras entregas están programadas para el cuarto trimestre de 2020. Para obtener más información, visite: www.curvrs.com

