La Tecnología ActivePure elimina el coronavirus en superficies según resultados del laboratorio MRIGlobal

martes, 6 de octubre de 2020, 09:02 h (CET) La compañía propietaria de la tecnología patentada ActivePure, Aerus LLC, anunció la semana pasada que los resultados de las pruebas realizadas con cepas activas de coronavirus SARS-CoV-2 por un laboratorio certificado por la FDA establecen una tasa de inactivación del 99,98% en superficies del virus El laboratorio independiente, MRIGlobal, con sede en Kansas City, ha realizado las pruebas y ha certificado que la Tecnología ActivePure consigue una inactivación en superficies del 93% en 3 horas y del 98% en 6 horas de cepas activas de SARS-CoV-2, incluso cuando está cubierto por una biopelícula protectora.

Aerus LLC, líder mundial en soluciones de purificación de aire y superficies, publicó la semana pasada la confirmación de que su tecnología patentada ActivePure elimina el virus que causa la Covid 19. En el mismo anuncio la compañía americana informó que está realizando pruebas de laboratorio para demostrar la eficacia de la tecnología ActivePure en la inactivación del virus del SARS-CoV-2 también en el aire.

Los resultados ya conocidos se han remitido a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su revisión y aprobación final, así como para que la FDA autorice el uso en emergencia (EUA) de la Tecnología ActivePure en la reducción de patógenos en superficie de SARS-CoV-2. La compañía de Dallas también ha presentado los resultados a los reguladores canadienses y de la Unión Europea, a la espera de recibir autorizaciones de todos los organismos próximamente.

Aerus confía en que los resultados de sus pruebas con el virus SARS-CoV-2 demuestren un rendimiento eficaz tanto en velocidad como en nivel de reducción en el aire del coronavirus SARS-CoV-2, basándose en los resultados anteriores de ActivePure en aire con un virus sustituto ARN no lipídico, el MS2 bacteriófago.

Eficacia probada en laboratorios contra virus y bacterias

La Tecnología ActivePure ya tiene resultados muy satisfactorios en estudios anteriores con una tasa de destrucción del 99,99% de virus de ARN en el aire en 30 minutos, como se demostró con el dispositivo ActivePure Aerus Medical Guardian, aprobado por la FDA como dispositivo médico de clase II.

Los virus testados con la Tecnología ActivePure y eliminados con éxito incluyen demás del SARS-CoV-2, el virus H1N1de gripe porcina, el H5N8 de gripe aviar, la hepatitis A, el virus bacteriófago MS2 y el norovirus Murino, así como bacterias y hongos, como SARM, E Coli, Clostridioides diff., Legionella pneumophila o el moho negro y también los compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Una tecnología activa, segura y efectiva

Hay muchos purificadores de aire en el mercado basados en captura que dependen únicamente de un filtro HEPA, o de un filtro de carbón activado, o solo luz ultravioleta u oxidación fotocatalítica (PCO) pasiva para reducir los contaminantes en un espacio interior. Sin embargo, estas soluciones, por diseño, son sólo parcialmente efectivas ya que deben hacer llegar los patógenos transportados por el aire hasta el sistema para que éste los retenga o elimine. Estos purificadores no son efectivos para tratar todo el espacio aéreo de forma activa y constante. Además, ninguna de estas soluciones consigue eliminar los virus o contaminantes en superficies.

Los sistemas de desinfección y purificación de aire y superficies con Tecnología ActivePure®, son los más seguros, rápidos y potentes disponibles, minimizan la recontaminación y la contaminación cruzada en tiempo real, de forma segura en espacios ocupados, sin usar productos químicos ni generar ozono. Una vez inactivados, los patógenos se reducen a subproductos seguros e inertes. La Tecnología ActivePure® es una tecnología espacial certificada con el sello Certified Space Technology, y fue incluida en el Salón de la Fama de la Tecnología Espacial de Space Foundation en 2017 (www.spacefoundation.org).

La evolución más eficaz de tecnología de Ionización Catalítica Radiante (RCI) patentada ActivePure del modelo Aerus Hydroxyl Blaster, con el que se han realizado las pruebas de coronavirus, es la misma tecnología utilizada en otros modelos de purificación de aire y superficies del fabricante como el Medical Guardian, el Beyond Guardian Air y el nuevo Pure and Clean, que además de esta tecnología innovadora incluyen filtración HEPA, y la gama de productos Induct indicados para las instalaciones de aire forzado.

En España la empresa Way Ahead S.L. de Gijón, importa en exclusiva los productos de Aerus desde el año 2010 y los comercializa mediante una red de Distribuidores Autorizados en el territorio nacional.

www.activepure.es

